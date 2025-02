1:0 gegen Fehervar! Viertelfinal-Chance lebt weiter für Capitals

Die Hoffnung, das Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga zu erreichen besteht für die Vienna Capitals weiterhin.

Die Vienna Capitals dürfen in der ICE-Eishockeyliga weiterhin auf die Viertelfinal-Teilnahme hoffen. Die Wiener kamen am Dienstag im Pre-Play-off vor eigenem Publikum zu einem 1:0-(1:0,0:0,0:0)-Sieg über Fehervar und stellten damit in der "best of three"-Serie auf 1:1. Die Entscheidung fällt nun am Freitag in Ungarn. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Jeremy Gregoire in der 19. Minute.

Bereits im Viertelfinale steht Pustertal, die Südtiroler gewannen daheim gegen Olimpija Ljubljana mit 2:0 und entschieden die Serie mit 2:0 für sich.