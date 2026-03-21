Dominik Paris gewinnt letzte Abfahrt der Saison

Dominik Paris hat die letzte Saisonabfahrt in Kvitfjell gewonnen.

Der bald 37-jährige Südtiroler setzte sich an einem seiner Lieblingsorte vor Olympiasieger Franjo von Allmen (+0,19 Sek.) und dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (+0,60) durch. Kriechmayr, der in der Vorwoche in Courchevel triumphiert hatte, beschloss die Abfahrtssaison mit einem dritten Podestplatz und gehört auch im Super-G am Sonntag zur Riege der Topfavoriten.

Paris feierte seinen ersten Saisonsieg, den siebenten in Kvitfjell und den 25. insgesamt. Für Kugelgewinner Marco Odermatt hingegen ist die Piste "Olympia-Bakken" weiter kein Erfolgspflaster, er wurde Siebenter (+0,92). Auch Kitzbühel-Gewinner Giovanni Franzoni (11.) vermochte seine technischen Fähigkeiten nicht auszuspielen.

Die weiteren Österreicher: Daniel Hemetsberger wurde Neunter, Raphael Haaser 15., Marco Schwarz 24. und Vorletzter - weil der Schweizer Niels Hintermann zum Abschied ein paar Bremsschwünge einlegte. Beim Finale bekommen nur die Top 15 noch einmal Weltcuppunkte.