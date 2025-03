Besonderes bei Eleyx erleben

Zwischending von Restaurant, Bar und Club verführt zum Ausgehen mit viel Genuss.

Am Passauer Platz 2, 1010 Wien, öffnet ein einzigartiger Erlebnisplatz für Feinschmecker:innen und Nachtschwärmer:innen: Eleyx – eine Symbiose aus gehobener Gastronomie und elektrisierendem Club-Ambiente auf drei Etagen.

Elegantes Portal des Eleyx am Passauer Platz 2. © Wynn Florante ×

Hinter ELEYX stehen wie "Gastro News" berichtet, die Brüder Arian & Farnam Miad, die sich für ihr junges Alter bereits einen Namen als Immobilienexperten gemacht haben. Nun hat sie der Mut gepackt, frisches Feuer in die Wiener Gastro-Szene zu bringen und im Nachtleben der Altstadt mitzumischen .Farnam träumte eines Nachts von einem besonderen Ort für elitäre Genussmomente und atemberaubende Nächte, den er in der Wiener Innenstadt eröffnen wollte. Dieser Traum entfachte die Inspiration für ein visionäres Konzept der Sonderklasse. Kurz darauf machte er sich auf die Suche und entdeckte tatsächlich ein altes Pub, das er innerhalb kürzester Zeit in einen Hotspot verwandelte. Hier trifft City-Luxus trifft auf römische Eleganz – gigantische römische Statuen kombiniert mit elegantem Interior prägen das Ambiente.

Edles Clubbing auf vielen Ebenen

Dem Motto „You Might Never Leave this Placee“ folgend, bietet ELEYX einen Ort, an dem Abende bis in die Morgenstunden andauern können. Das Konzept knüpft ein exquisites Dinner mit Freunden an unvergessliche Nächte, die die Sinne auf allen Ebenen berühren: Auf der ersten Restaurant & Bar-Etage gibt es eine große Auswahl an ausgezeichneten Speisen und hervorragenden Signature Cocktails. Auf der zweiten Etage garantieren energiegeladene House- und Afrobeats eine außergewöhnliche Clubbing-Experience in angenehm luxuriöser Atmosphäre. Die dritte Etage ist exklusiv für Special Members reserviert.

Chillige Barkeeper verwöhnen. © Wynn Florante ×

Kulinarische Exzellenz mit internationalem Flair

Die Speisekarte, kreiert von Spitzenkoch Roman Veryhorenko, der seine Kochkünste acht Jahre lang in Monaco perfektionierte, verspricht italienische Köstlichkeiten, verfeinert von französischer Raffinesse, für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis: Von feinen Tagliolini mit Gambas über gegrillten Oktopus, zartes Filet Mignon vom Hirsch auf Süßkartoffelpüree bis hin zu leichten, sommerlichen Salaten – das Angebot international inspirierter Kulinarik spiegelt italienischen Lifestyle und die südfranzösische Riviera wider – und alles wie gewohnt im „Family Style“.

Italienisch mit französischer Rafinesse. © Wynn Florante ×

Club mit besonderem Ambiente

Das detailliert durchdachte Konzept erstreckt sich auf weitere zwei Etagen. Der neue Club hebt sich besonders durch die Kombination von extravagantem Interieur und angenehmen Ambiente ab, das sowohl für chillige Drinks und Gespräche als auch für ausgelassene Partystimmung sorgt.

Nach dem Essen einen Cocktail. © oe24 ×

Hinter der Bar begrüßen kreative Barkeeper, die die Nächte der Gäste mit Cocktails und Longdrinks versüßen. Für pulsierende Sounds sorgen angesehene DJ-Acts aus aller Welt. Die Inhaber Arian & Farnam Miad empfehlen, die Location selbst zu erleben, denn nur wer einmal durch die prunkvollen Räume geschritten ist und die einzigartige Atmosphäre auf sich wirken ließ, kann das besondere Flair von ELEYX wirklich begreifen: „Man muss es einfach selbst erlebt und gespürt haben, wenn die Location von elektrisierenden Sounds zum Leben erwacht.“ Wie bereits erwähnt, dient die dritte Ebene als exklusiver Memberbereich, mehr verrieten die jungen Unternehmer noch nicht.