Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im Urlaub lieber meiden

Urlaub bedeutet nicht nur Entspannung, sondern auch kulinarische Entdeckungen. Ob am Hotelbuffet, im Restaurant oder auf dem Straßenmarkt, überall locken Köstlichkeiten. Doch wer keine Lebensmittelvergiftung riskieren will, sollte auf folgende Speisen im Urlaub lieber verzichten.

Ein Moussaka in Griechenland, eine Meeresfrüchte-Paella in Spanien und frische Austern in Frankreich: Im Urlaub gehört es einfach dazu, die lokalen Spezialitäten zu genießen und den Gaumen auf kulinarische Entdeckungsreise zu schicken. Doch Vorsicht! Unüberlegtes Schlemmen kann schnell unangenehme Folgen haben. Damit Ihr Urlaub nicht durch Magenprobleme getrübt wird, sollten Sie bei folgenden Gerichten lieber vorsichtig sein.

Rohkost Salate

© Getty Images

Salate gelten im Urlaub oft als leichte, gesunde Wahl, vor allem, wenn man seine Bikinifigur im Blick behalten möchte. Doch hier ist Vorsicht geboten! In vielen Ländern, besonders in Afrika, Asien und Lateinamerika, werden Salate häufig mit Leitungswasser gewaschen, das mit Bakterien oder Parasiten kontaminiert sein kann. Das kann zu Magenbeschwerden, Durchfall oder schlimmstenfalls zu einer Infektion führen.

Rohe Meeresfrüchte und Fisch

© Getty Images

Fisch und Meeresfrüchte sind in vielen Urlaubsregionen ein wahres Highlight. Doch roh verzehrte Austern, Muscheln oder Sushi können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Besonders im Mittelmeerraum oder am Atlantik sind rohe Muscheln häufig mit Hepatitis-A-Viren oder anderen Krankheitserregern belastet. Wenn Sie trotzdem nicht auf Meeresfrüchte verzichten wollen, dann nur durchgegart genießen! So bleibt Ihr Magen entspannt.

Rohes Fleisch

© Getty Images

Ob Carpaccio, Steak Tartare oder andere rohe Fleischspezialitäten, auch hier lauern Gefahren. Rohes Fleisch kann Salmonellen, Trichinen oder gefährliche Parasiten enthalten. Gerade in tropischen Regionen sind solche Infektionen keine Seltenheit. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich von rohem Fleisch fernhalten und lieber gut durchgegarte Fleischgerichte wählen.

Kalte Buffets

© Getty Images

Buffets, die stundenlang ungekühlt in der warmen Urlaubsatmosphäre stehen, sind ein Paradies für Bakterien und Mikroorganismen. Gerade kalte Speisen, wie Salate oder Desserts, können schnell verderben und werden so zu einem Keim-Hotspot. Also lieber direkt bei frisch zubereiteten, heißen Gerichten zuschlagen, um auf der sicheren Seite zu bleiben.

Ungewaschenes Obst

© Getty Images

Frisches Obst ist die perfekte Wahl an heißen Urlaubstagen. Doch hier verstecken sich ebenfalls Gefahren. In vielen Ländern wird Obst mit unsicherem Leitungswasser gewaschen, das Bakterien oder Parasiten enthalten kann. Achten Sie darauf, Obst vor dem Verzehr gründlich zu waschen oder es bestenfalls zu schälen. Besonders vorgeschnittenes Obst von Straßenständen kann Keime anziehen.

Leitungswasser

Zwar gilt Leitungswasser in vielen Urlaubsländern als unbedenklich, doch darauf verlassen sollten Sie sich nicht. In vielen Ländern ist es nicht trinkbar und enthält Viren, Bakterien und Parasiten. Auch Eiswürfel in Getränken können ein Risiko darstellen. Verlassen Sie sich lieber auf abgefülltes Trinkwasser – auch beim Zähneputzen.