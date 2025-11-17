Patisserie-Ranking: Diese 11 Österreicher gehören zur süßen Weltspitze

Zum ersten Mal wurden die „50 Best Pastry Chefs by Boiron“ ausgezeichnet – und Österreich mischt dabei richtig süß mit: Ganze elf heimische Patissièren und Patissiers haben es auf die heiß begehrte Liste geschafft.

Beim ersten großen Gipfeltreffen der deutschsprachigen Patisserie wurden die „50 Best Pastry Chefs by Boiron“ gekürt. Die Gewinnerliste zeigt: Österreich ist nicht nur ein Land der Mehlspeisen-Tradition – wir sind am Sprung in die Weltspitze der modernen Patisserie.

Wer also Desserttrends jagt, Gourmethotspots sucht oder einfach wissen will, wer hierzulande die süßesten Träume wahr werden lässt, hat jetzt die offizielle A-Liste.

Österreich glänzt – von Wien bis Feldkirch

Während Deutschland mit 26 Nennungen die Liste dominiert, hat sich Österreich mit elf kreativen Trendsetter:innen der süßen Küche einen starken zweiten Platz gesichert. Von innovativen Fine-Dining-Desserts über vegane Gourmetkreationen bis hin zu alpin inspirierten Patisserie-Momenten – die Vielfalt könnte größer nicht sein.

Hier ein Blick auf Österreichs süße Superstars 2025:

Raphaela Burge, Hotel Hirschen, Schwarzenberg

Jan Eggers, Zur Goldenen Birn, Graz

Annette Fauma, SO/ Vienna, Wien

Stefan Howells, Hangar 7, Salzburg

Noemi Krondorfer, Landhaus Bacher, Mautern

Manfred Löschl, Interalpen-Hotel Tyrol, Telfs

Thomas Scheiblhofer, TIAN, Wien

Jakob Szedonja, Das Central, Sölden

Janina Trogisch, Tannenhof, St. Anton am Arlberg

Johannes Warmuth, Vienna Pastry Arts, Wien

Eveline Wild, Der WILDe Eder, St. Kathrein am Offenegg

Deutschland

• Thilo Anhamm, Restaurant AURA (Wirsberg)

• Ian Matthew Baker, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski (München)

• Daniella Barriobero, CANAL (Berlin)

• Enrico Christ, Mountain Hub Gourmet (München-Flughafen)

• Marco DˋAndrea, The Fontenay (Hamburg)

• René Frank, Coda (Berlin)

• Luise Grottenthaler, Söl’ring Hof (Sylt)

• Sebastian Kraus, Café Schweigert by Sebastian Kraus (In Bad Liebenzell)

• Kevin Kugel, Kevin Kugel Chocolatier (Sindelfingen)

• Christian Johannes Kramer, Vier Jahreszeiten Hamburg (Hamburg)

• Julia Leitner, CODA (Berlin)

• Stefan Leitner, Restaurant Bareiss (Baiersbronn-Mitteltal)

• Marie Mang, Muya Sweets by Marie Mang (Berlin)

• Larissa Metz, Restaurant Vendôme (Bergisch Gladbach)

• Matthias Mittermeier, Pfersich Trendforum (Neu-Ulm)

• Sophie Mussotter, Rauschenberger Catering Stuttgart (Stuttgart)

• Desiree Nieder, Wachter Foodbar (Prien am Chiemsee)

• Nicole Parthier, Café Parthier & Chocolaterie (Hannover)

• Marcel Reinhardt, Pâtissier Johanna (Hamburg)

• Liv Schlüter und Fabian Scheithe, Patisserie LUMIÈRE (Köln)

• Shinas Shahida, Rosewood München (München)

• André Sieber, LEU Restaurant (Niederkassel)

• André Siebertz, Clostermanns Restaurant Le Gourmet (Niederkassel)

• Tim Tegtmeier, Pure Pastry (Düsseldorf)

• Alexa von Harder, Konditorei & Pâtisserie (München)

• Thomas Yoshida, Restaurant Facil (Berlin)

Schweiz

• Damian Carini, Bürgenstock Resort Lake Lucerne (Obbürgen)

• Titouan Claudet, L’Atelier Robuchon - The Woodward (Geneve)

• Julien Duvernay, Restaurant Stucki (Basel)

• Christian Hümbs (Pfäffikon)

• Othmane Khoris, The Alpina Gstaad (Gstaad)

• Christophe Loeffel, La Maison (Vaud)

• Felicia Ludwig, Razzia (Zürich)

• Jonathan Pichler, Restaurant Magdalena (Rickenbach)

• Fabian Sänger, Casa Nobile Schokolade (Bätterkinden)

• Andy Vorbusch, Mandarin Oriental Savoy Zürich (Zürich)

Südtirol

Kay Baumgardt, Mamesa Gourmetrestaurant (Burgeis/Mals)

Benjamin Sellemond, Bäckerei, Konditorei & Café Sellemond (Feldthurns)

Simon Unterholzner, Hotel Castel (Dorf Tirol bei Meran)

Statt eines Rankings wurde bewusst auf Zahlen verzichtet. Die Liste soll nicht gegeneinander ausspielen, sondern die Besten der Besten feiern. Gewählt haben übrigens die Profis selbst: Die führenden Patissièren und Patissiers aus DACH & Südtirol durften ihre zehn Favoriten nennen. Die 50 am häufigsten genannten Namen formten die Premiere-Liste.