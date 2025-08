Warum man Schwammerl nicht noch einmal aufwärmen soll – Mythos oder Wahrheit?

Schwammerl aufwärmen – ja oder nein? Wir räumen mit einem Küchenmythos auf und zeigen, wann Pilze im Essen tatsächlich gefährlich werden – und wann Sie ganz entspannt nochmal zugreifen können.

Sie kennen das sicher: Nach dem leckeren Pilzgericht am Abend bleibt noch was übrig, und am nächsten Tag fragen Sie sich – kann ich das eigentlich nochmal aufwärmen? Die Antwort, die viele kennen, lautet: „Auf keinen Fall, Schwammerl darf man nicht nochmal erwärmen!“ Aber stimmt das wirklich? Oder ist das einfach nur ein alter Küchen-Mythos?

Der Schwammerl-Mythos

Die verbreitete Warnung, Pilze nicht noch einmal aufzuwärmen, kommt nicht von ungefähr. Schwammerl sind nämlich ganz besondere Lebensmittel, wenn es um Haltbarkeit geht. Sie enthalten viel Wasser, sind eiweißreich und können – wenn sie nicht richtig behandelt werden – schnell „kippen“. Dabei entstehen Stoffe, die Magen und Darm auf Trab bringen können.

© Getty Images

Werden Pilze nach dem Kochen lange bei Zimmertemperatur stehen gelassen oder unsachgemäß gelagert, können sich Bakterien vermehren. Und das kann zu unangenehmen Magen-Darm-Problemen führen – deshalb der Ratschlag: Lieber nicht nochmal aufwärmen.

Aber Achtung: Nicht das Aufwärmen ist das Problem – sondern die Lagerung

Wichtig zu wissen: Das reine Aufwärmen von frisch gekochten Pilzen ist kein Problem, wenn man es richtig macht. Das heißt: Schwammerl müssen nach dem Kochen schnell abgekühlt und im Kühlschrank gelagert werden – am besten innerhalb von zwei Stunden. Und wenn Sie sie aufwärmen, dann richtig heiß, also mindestens 70 Grad Celsius – so werden mögliche Bakterien sicher abgetötet.

Der Knackpunkt ist also nicht das Aufwärmen an sich, sondern wie lange die Pilze vor dem erneuten Erhitzen bei Zimmertemperatur standen. Stehen sie zu lange rum, bilden sich hitzestabile Toxine, gegen die auch nochmaliges Erhitzen nichts ausrichten kann

Wann können Sie Schwammerl also ohne Sorge aufwärmen?

Frisch gekocht, schnell gekühlt und nicht länger als 24 Stunden im Kühlschrank gelagert

Beim Aufwärmen richtig durch erhitzt, so dass sie richtig heiß sind

Keine unangenehmen Gerüche oder schleimige Konsistenz – denn das sind Zeichen, dass Sie die Schwammerl lieber entsorgen sollten

Das Gerücht, man dürfe Pilze nie wieder aufwärmen, ist also nur halb wahr. Das Aufwärmen ist kein Naturgesetz gegen Schwammerl – der Schlüssel ist die richtige Lagerung und sorgfältiges Erhitzen.