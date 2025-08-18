Wussten Sie es? Wofür das Loch in der Nudelkelle wirklich gedacht ist

Jede:r kennt die Nudelkelle mit dem Loch in der Mitte – aber wofür ist das eigentlich da? Viele tippen auf „Wasser abtropfen“, doch das Küchenutensil kann noch mehr. Ein cleverer Trick macht Pasta-Kochen deutlich einfacher.

Es gibt Küchengeräte, die wir seit Jahren benutzen – ohne sie je richtig zu hinterfragen. Die Nudelkelle zum Beispiel. Jeder hat sie schon mal gesehen: ein rundes Ding mit Zacken und in der Mitte ein Loch. Praktisch zum Nudeln schöpfen, klar. Aber warum bitte dieses Loch?

Nudelkelle: Der Mythos vom „Wasserablauf“

Viele denken, das Loch sei einfach dafür da, damit Kochwasser ablaufen kann. Stimmt auch irgendwie – so tropfen die Spaghetti nicht gleich den halben Boden nass, wenn man sie auf den Teller hievt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Das Loch hat noch eine zweite, ziemlich clevere Funktion: Es misst eine Portion Spaghetti ab! Einfach die trockenen Nudeln durch das Loch stecken – was genau hindurchpasst, entspricht ziemlich genau einer Portion für eine Person. Perfekt für alle, die sonst entweder zu wenig oder gleich für eine ganze Fußballmannschaft kochen.

Aber Vorsicht!

Natürlich klappt das nicht bei jeder Nudelart. Tagliatelle, Penne oder Farfalle lachen über dieses Loch. Die Portionstrick-Funktion ist tatsächlich nur für klassische Spaghetti gedacht. Aber mal ehrlich: Die sind sowieso die Nudel-Ikone schlechthin.