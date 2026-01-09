"Bergrestaurant "Hirsch & Maus“ auf der Schlossalm/Bad Hofgasten verbindet Panorama und Regionalität

Hoch über Bad Hofgastein, mitten im alpinen Panorama, hat ein neues kulinarisches Highlight eröffnet: das Bergrestaurant „Hirsch & Maus“.

Die neue Bergstation auf der Schlossalm in Bad Hofgastein. © Gasteiner Bergbahnen AG

Benannt nach den umliegenden Gipfeln Hirschkar und Mauskar, steht das Haus für modernen Hüttenluxus, regionale Küche und herzliche Gastlichkeit auf 2.066 Metern Seehöhe. Errichtet von den Gasteiner Bergbahnen, wird das Restaurant von Julian Scharfetter, der als Spitzengastronom weit über die Grenzen des Gasteinertals bekannt ist, betrieben.

Neu eröffnet: Hirsch & Maus auf der Schlosssalm: Oben angekommen ist Küchenchefin Katharina Pointner. © Gasteiner Bergbahnen AG

Regionale Alpenküche und vier Genusszonen

Kulinarisch setzt das „Hirsch & Maus“ mit Küchenchefin Katharina Pointner auf eine moderne Alpenküche mit klarer regionaler Verankerung. Die Familie Scharfetter, die im Gasteinertal bereits erfolgreiche Betriebe wie das Weitmoser Schlössl führt und eine eigene Bio-Rinderzucht betreibt, bringt ihre Qualitätsphilosophie nun auch auf den Berg.

Familienfreundliches REstaurant mit vier Genusszonen u.a. mit eigenem Kinder- und Skischulbereich. © Gasteiner Bergbahnen AG

Auf der Speisekarte finden sich Klassiker mit Raffinesse: Wiener Schnitzel vom Schweinerücken, Ragout vom Gasteiner Wild, Kürbispasta mit Burrata und Kernöl oder Käsefondue ab zwei Personen. Ergänzt wird das Angebot mit cremiger Erbenssuppe, hausgemachter römischer Blechpizza aus Sauerteig und herzhaften Frühstücksvarianten sowie süße und pikante Palatschinken. Das Bergrestaurant bietet Platz für rund 600 Gäste und gliedert sich in vier perfekt abgestimmte Gastrobereiche: vom geselligen Meet & Greet Bistro, über familienfreundliche Kinder- und Skischulbereiche bis hin zum großzügigen Bedienrestaurant mit Panorama-Terrasse.

Julian Scharfetter, bekannter Spitzengastronom setzt auf Regionalität in Sachen Kulinarik © Manuel Marktl

Ein Standort mit Zukunft

Mit Julian Scharfetter als Pächter, Verena Maier als Standortleiterin und Katharina Pointner als Küchenchefin steht ein erfahrenes Team hinter dem Projekt. „Wir wollten zeigen, wie Qualitätsgastronomie auf über 2.000 Metern aussehen kann“, so Scharfetter und ergänt, dass mit dem „Hirsch & Maus“ ist ein kulinarischer Gipfel geschaffen worden sei, der Genuss, Natur und alpine Herzlichkeit vereint.

Nachhaltig gebaut und betriebenDas Gebäude selbst, wurde von den Gasteiner Bergbahnen errichtet und vereint Gastronomie, Verwaltung und digitale Erlebniswelt. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Photovoltaik, Wärmepumpen und energieeffiziente Bauweise machen das Restaurant zukunftsfit.