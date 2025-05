× Made with love: Süße Dessertrezepte zum Muttertag

Zum Muttertag darf’s ruhig etwas Süßes sein – am besten selbst gemacht und von Herzen! Ob Germschnecken, Muffins oder Törtchen in Herzform: Diese einfachen Dessertideen sorgen garantiert für strahlende Augen und glückliche Mamas.

Was sagt mehr „Ich hab dich lieb“ als etwas Selbstgebackenes? Zum Muttertag dürfen Sie ruhig ein bisserl in der Küche zaubern – es muss ja nicht kompliziert sein! Wir zeigen Ihnen vier süße Ideen, die nicht nur toll aussehen, sondern auch wunderbar schmecken. Alles in Herzform, alles „made with love“. Ob fruchtig, knusprig oder glasursüß – da ist für jeden Gusto etwas dabei. Viel Freude beim Backen und Verwöhnen!

Germschnecken-Herz mit Erdbeeren

© Stockfood ×

ZUTATEN FÜR EIN HERZ

400 g Mehl und für die Form/zum Arbeiten

1/2 Würfel Germ

230 ml lauwarme Milch und zum Bestreichen

50 g Zucker

50 g weiche Butterund für die Form

1 Msp. Salz

1 Ei

400 g Erdbeeren

100 g passierte Erdbeerkonfitüre

50 g weiße geraspelte Schokolade

50 g gehackte Macadamianüsse

3 Päckchen Vanillezucker

150 g Frischkäse

ZUBEREITUNG *LEICHT *2 H 45 MIN

Das Mehl in eine Schüssel geben und mittig eine Mulde eindrücken. Germ hineinbröckeln, mit 60 ml Milch, 15 g Zucker und etwas Mehl vom Rand verrühren. Vorteig abgedeckt 15 Minuten ruhen lassen. Dann mit restlichen 35 g Zucker, 120 ml Milch, Butter, Salz und dem Ei glatt verkneten. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Erdbeeren putzen und 100 g davon würfeln. Teig auf bemehlter Fläche auf ca. 30 x 60 cm ausrollen. Mit Konfitüre bestreichen. Erdbeerwürfel, Schokoraspel und Nüsse darüberstreuen. Teig von kurzer Seite aus eng einrollen und die Rolle in ca. 8 Scheiben schneiden. Eine Herz-Backform (ca. 25 cm ø) einfetten und bemehlen. Teiglinge mit Schnittf lächen nach oben hineinsetzen und abgedeckt 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Die Teiglinge mit Milch bestreichen und ca. 30 Minuten goldbraun backen. Die Germschnecken nach Belieben lauwarm oder vollständig abkühlen lassen. Übrige Erdbeeren vierteln und mit 1 Päckchen Vanillezucker auf kochen. Frischkäse, 2 Päckchen Vanillezucker und 50 ml Milch verrühren. Das Germschnecken-Muttertags-Herz damit toppen.

Herz-Muffins mit Apfel und Streusel

© Stockfood ×

ZUTATEN FÜR 12 STÜCK

Für die Streusel:



50 g gehackte Mandeln,

50 g Mehl,

20 g Zucker, #

1 Prise Zimtpulver,

30 g Butter

Für die Muffins:



Semmelbrösel für die Förmchen,

1 großer Apfel,

175 g Mehl,

2 TL Backpulver,

1/2 TL Natron,

1 TL Zimtpulver,

1 Prise Salz,

125 g Butter und für die Förmchen,

100 g Zucker,

1 TL Vanillezucker,

2 Eier,

200 g Sauerrahm

ZUBEREITUNG *LEICHT * 1 H 10 MIN

Für die Streusel die Mandeln mit dem Mehl, Zucker und Zimt in einer Schüssel mischen. Die Butter schmelzen, dazu träufeln und mit einer Gabel verrühren, sodass Streusel entstehen. Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Zwölf Herz-Muffinförmchen ausbuttern und mit Bröseln ausstreuen. Den Apfel waschen, Kernhaus entfernen und das Fruchtf leisch klein würfeln. Das Mehl mit Backpulver, Natron, Zimt und Salz mischen. Die Butter mit dem Zucker und Vanillezucker in einer weiteren Schüssel schaumig schlagen. Die Eier und den Sauerrahm unterrühren. Die Mehlmischung und den Apfel dazugeben und alles nur soweit mit einem Löffel vermengen, das alle Zutaten feucht sind. Den Teig in die Förmchen füllen und mit den Streuseln bestreuen. Im Ofen ca. 25 Minuten goldbraun backen. In den Förmchen ca. 15 Minuten abkühlen lassen, dann herauslösen und auf einem Kuchengitter erkalten lassen. Nach Belieben mit Preiselbeeren servieren.

Herz-Törtchen mit Topping

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 STÜCK

Für den Teig:



300 g Mehl und zum Arbeiten

100 g blanchierte und gemahlene Mandeln

1 Ei

200 g Butter in Stücken

100 g Zucker

1 Prise Salz

Für die Füllung und Garnitur:



200 g Obers

200 g Mascarpone

80 g Staubzucker

1/2 TL Vanilleextrakt

1 Handvoll Beeren

20 g Baiser

30 g Macarons

1 Stängel Minze (Blätter zum Garnieren)

ZUBEREITUNG *LEICHT *1 H 35 MIN

Für den Mürbteig alle Zutaten glatt verkneten, dabei nach Bedarf ein wenig kaltes Wasser ergänzen. Zu einer Kugel formen und in Folie gewickelt ca. 30 Minuten kühlen. Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig auf bemehlter Arbeitsf läche etwa 5 mm dick auswellen und 8 Herzen (ca. 10 cm) ausstechen. Aus den Herzen jeweils kleinere Herzen (ca. 5 cm) ausstechen. Teiglinge auf das Blech legen und im Ofen 15-20 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen. Das Obers mit Mascarpone, Staubzucker und Vanille steif schlagen. In einen Spritzbeutel mit glatter Tülle füllen. Die Beeren nach Bedarf abbrausen, putzen und verlesen. Die Erdbeeren halbieren. Gut die Hälfte der Creme in Tuffs auf 4 Herzen setzen und mit den übrigen Herzen belegen. Mit Cremetuffs, Beeren, Baiser und Macarons verzieren und mit Minze garnieren.

Für die Mama nur das Beste!