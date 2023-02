Deutschland lässt grüßen. Maultaschen zählen bei unseren Nachbarn zur Traditionsküche!

Dauer: 1 h 25 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4

Zutaten



350 g Mehl,

3 Eier

1/2 TL Salz,

1 Eiweiß

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

500 g Blattspinat

1 EL Butter,

Salz, Pfeffer frisch geriebene Muskatnuss

250 g Ricotta,

1 Ei 100 g Parmesan; gerieben

1/2 Zitrone; Saft

2 Zwiebeln,

2 EL Butter

2 EL Schnittlauch; in Röllchen

Zubereitung

1. Das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier und das Salz hineingeben und von der Mitte aus nach und nach mit dem Mehl einen elastischen Teig kneten. Bei Bedarf dabei ein wenig kaltes Wasser anfügen. In Frischhaltefolie gewickelt mindestens 30 Minuten ruhen lassen.

2. Für die Füllung die Schalotte und den Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Den Spinat verlesen, waschen und trockenschütteln.

3. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, Schalotten- und Knoblauchwürfel andünsten. Den Spinat zugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und das Wasser weitestgehend verkochen lassen. Zur Seite ziehen, abkühlen lassen und in einer Schüssel mit Ricotta, Ei, Parmesan und Zitronensaft gründlich vermischen.

4. Den Nudelteig mit der Nudelmaschine (oder mit dem Nudelholz) rechteckig dünn ausrollen, die eine Hälfte mit Eiweiß bestreichen und im Abstand von ca. 5 cm je 1 EL der Füllung daraufsetzen. Die andere Teighälfte darüber schlagen und um die Füllung herum andrücken. Dann zu Rechtecken schneiden und in 5-7 Minuten in leicht siedendem Salzwasser gar ziehen lassen.

5. Die Zwiebeln abziehen, in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne in der Butter leicht bräunen lassen. Die Maultaschen aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und in der Pfanne mit den Zwiebeln schwenken. Auf Tellern anrichten, mit Schnittlauch garnieren und servieren.