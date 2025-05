× Pizza selber machen: Rezepte für Groß und Klein

Der Biss in ein Stück Pizza ist so unbeschreiblich gut, dass man so gut wie täglich davon essen könnte. Stillen Sie Ihren Gusto mit diesen köstlichen Rezepten.

Buon appetitio! Pilz-Schinken-Pizza mit Trüffelöl (Für 4 Portionen)

Vorbereitungszeit: 40 min

Ruhezeit: 1 h

Zubereitungs-/Garzeit: 15 min

Backzeit: 10 min

Gesamtzeit: 2 h 5 min

Schwierigkeitsgrad: mittel © StockFood × Zutaten: 15 g frische Hefe

400 g Mehl; und zum Arbeiten

1 TL Salz

1 Prise Zucker

2 EL Olivenöl

300 g Kirschtomaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

100 ml Rotwein

1 TL Italienische Kräuter, getrocknet

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

100 g Champignons

100 g kleine Pfifferlinge

2 Stängel Salbei

200 g Parmaschinken; in dünnen Scheiben

200 g Mozzarella, gerieben

4 TL Trüffelöl Zubereitung: Die Hefe mit ca. 250 ml lauwarmem Wasser verrühren. Das Mehl mit Salz und Zucker in einer Schüssel mischen, in die Mitte eine Mulde drücken und das Hefewasser, sowie das Öl eingießen. Alles mit den Händen oder den Knethaken des elektrischen Handrührgerätes zu einem glatten Teig verarbeiten. Dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche kräftig durchkneten und zurück in der Schüssel abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Inzwischen für den Belag die Tomaten waschen, putzen und halbieren. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Beides in einem Topf im heißen Öl glasig anschwitzen. Das Tomatenmark kurz mitgaren und mit dem Wein ablöschen. Die Tomaten ergänzen und unter regelmäßigem Rühren etwa 10 Minuten dicklich einkochen lassen. Die Kräuter untermischen, die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen. Den Ofen mit zwei Backblechen auf 240 °C Umluft vorheizen. Alle Pilze putzen und die Champignons in Scheiben schneiden. Den Salbei abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Den Teig vierteln und auf bemehlter Arbeitsfläche jeweils zu einer dünnen Pizza auswellen. Je 2 Pizzen auf einen Bogen Backpapier legen und mit der Tomatensauce bestreichen. Dabei rundherum einen schmalen Rand frei lassen. Mit dem Schinken (evtl. zerpflückt), Pilzen und Salbei belegen und mit dem Käse bestreuen. Die Pizzen mit dem Papier vorsichtig auf die heißen Bleche ziehen und in ca. 10 Minuten goldbraun backen. Mit dem Trüffelöl beträufeln und mit Pfeffer übermahlen servieren. Neapolitanische Pizza Für 4 Portionen

Vorbereitungszeit: 30 min

Ruhezeit: 1 h

Zubereitungs-/Garzeit: 15 min

Gesamtzeit: 1 h 45 min

Schwierigkeitsgrad: mittel © StockFood × Zutaten: Für den Teig 1/2 Würfel frische Hefe; 21 g

400 g Mehl

3 EL Sonnenblumenöl

1 TL Salz

1/2 TL Zucker

Mehl; für die Arbeitsfläche

Öl; für das Backblech Für den Belag 350 g Kirschtomaten

400 ml Tomaten, passiert

250 g Mini-Mozzarellakugeln

100 g Oliven, grün; entsteint

40 g Sardellenfilet

3 Prisen Oregano, gerebelt

Salz

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle Zubereitung: Die Hefe in ca. 200 ml lauwarmem Wasser auflösen. Mit den restlichen Zutaten für den Teig verkneten und zugedeckt etwa 1 Stunde aufgehen lassen. Einen Pizzastein in den Backofen legen und den Ofen auf 230 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Für den Belag die Kirschtomaten waschen und halbieren. Den Teig in 2 gleich große Portionen aufteilen und auf einer bemehlten Fläche jeweils rund ausrollen. Der ersten Teigkreis mit der Hälfte der passierten Tomaten bestreichen und mit jeweils der Hälfte von Mozzarella, den Oliven, den Kirschtomaten und den Sardellen belegen. Mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Mit einem Pizzaschieber auf den Pizzastein heben und 12-15 Minuten goldbraun backen. Mit den restlichen Zutaten ebenso verfahren, um eine zweite Pizza zu backen. Pizza mit Sardinen, Zwiebeln und Chili Für 4 Portionen

Vorbereitungszeit: 40 min

Backzeit: 20 min

Ruhezeit: 1 h

Gesamtzeit: 2 h

Schwierigkeitsgrad: mittel © StockFood × Zutaten: Für den Hefeteig 1/2 Würfel Hefe; 21 g

1 Prise Zucker

400 g Mehl

4 EL Olivenöl

1 TL Salz

Mehl; für die Arbeitsfläche Für den Belag 20 Sardinen; küchenfertig, ohne Kopf und Gräten, in Salzlake eingelegt

4 große Zwiebeln

2 Chilischoten, grün

2 Knoblauchzehen

400 g Tomaten, stückig; Pizzatomaten

120 g Mozzarella; gerieben

Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

50 g frisch geriebener Parmesan

1-2 EL Olivenöl Zubereitung: Für den Teig die Hefe in eine Schüssel bröckeln, mit dem Zucker und ca. 200 ml lauwarmem Wasser glatt rühren. Das Mehl, mit dem Olivenöl und Salz zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde bis zur doppelten Größe gehen lassen. Den Backofen mit den Backblechen auf 240 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Sardinen abbrausen, trockentupfen und aufklappen. Die Zwiebeln abziehen, halbieren und in schmale Scheiben schneiden. Die Chilis waschen und in feine Ringe schneiden. Den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal gut durchkneten und in 4 gleichgroße Portionen teilen. Diese zu dünnen Fladen ausrollen und mit Backpapier auf die Bleche legen. Mit den gestückelten Tomaten bestreichen, leicht salzen und pfeffern und mit dem Mozzarella, Zwiebeln, Chilis und Sardinen belegen. Mit Knoblauch sowie Parmesan bestreuen, mit Olivenöl beträufeln und im vorgeheizten Ofen 18-20 Minuten backen. Herausnehmen und sofort servieren. Pizza bianco mit Erbsen, Bohnen und Speck Für 4 Personen bzw. für 4 Pizzen

Zubereitungszeit: 1 h

Ruhen ca.: 1 h

Backen ca.: 30 min

Schwierigkeitsgrad: mittel © StockFood × Zutaten: Für den Teig: 500 g Mehl

1 Würfel Hefe, 42 g

1 TL Zucker

2 TL Salz

3 EL Olivenöl

Mehl, zum Arbeiten Für den Belag: 300 g Ricotta

2 Knoblauchzehen

Salz

Pfeffer, aus der Mühle

2 - 3 EL Zitronensaft

200 g Erbsen, TK

100 g dicke, grüne Bohnen, TK

150 g Frühstückspeck, In Scheiben

250 g Mozzarella

1 - 2 Hand voll Kräuter, grünes sowie lila Basilikum

Chiliflocken Zubereitung: Für den Teig das Mehl in eine Schüssel geben. Die Hefe mit dem Zucker in ca. 150 ml lauwarmem Wasser auflösen. Zum Mehl gießen, das Salz und Öl ergänzen und mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl hinzufügen. Ca. 5 Minuten kräftig durchkneten. In die Schüssel legen, abdecken und mindestens 1 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen. Inzwischen für den Belag den Ricotta in eine Schüssel geben. Den Knoblauch schälen und dazu pressen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Die Erbsen und Bohnen auftauen lassen. Den Speck in kleine Stücke schneiden. Den Mozzarella abtropfen lassen und mit den Händen in Stücke zupfen. Den Ofen auf 220°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 2 Bleche einschieben. Den Teig in vier Stücke teilen und jeweils nochmals gut durchkneten. Auf einer gut bemehlten Fläche zu länglichen Fladen ausrollen, den Rand dabei etwas dicker lassen. Die Fladen jeweils auf ein Backpapier legen. Mit dem Ricotta bestreichen, die Erbsen, Bohnen und den Speck darauf streuen. Auf die heißen Bleche ziehen und im Ofen ca. 15 Minuten backen. Nach Belieben die Pizzen nacheinander backen oder zusammen auf zwei Bleche legen. Nach dem Backen kurz abkühlen lassen, nochmals salzen und pfeffern. Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln und zusammen mit dem Mozzarella und einer Prise Chiliflocken auf die Pizza geben. Sofort servieren. Vollkorn-Gemüse-Pizza Für 4 Portionen

Vorbereitungszeit: 30 min

Ruhezeit: 30 min

Zubereitungs-/Garzeit: 5 min

Backzeit: 25 min

Gesamtzeit: 1 h 30 min

Schwierigkeitsgrad: einfach © StockFood × Zutaten: Für den Teig 450 g Dinkelmehl, Vollkorn; und zum Arbeiten

1 TL Salz

3 EL Olivenöl

1 Würfel Hefe Außerdem 300 g Tomaten, stückig; Dose

200 g Tomaten, passiert; Dose

1 TL Oregano

Salz

Pfeffer; aus der Mühle

1 Zwiebel, rot

2 Auberginen; à ca. 150 g

1 Paprikas, gelb

200 g Artischockenherzen; Glas

2 EL Oliven, schwarz; ohne Stein

1 EL Olivenöl

100 g Emmentaler; gerieben

2 Handvoll Rucola Zubereitung: Für den Teig das Mehl in einer Rührschüssel mit dem Salz und Öl mischen. Hefe zerkrümeln, in 160 ml lauwarmem Wasser auflösen und zum Mehl geben. Alles zu einem geschmeidigen Hefeteig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Wasser oder Mehl ergänzen. Den Teig zur Kugel formen und abgedeckt an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen. Stückige und passierte Tomaten mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel abziehen und in dünne Ringe hobeln. Aubergine putzen, waschen und in etwa 5 mm dünne Scheiben schneiden. Paprika längs vierteln, putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Artischocken abtropfen lassen und vierteln. Oliven abtropfen lassen und klein schneiden. Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Zwiebel, Aubergine und Paprika in einer großen Pfanne im Öl bei mittlerer Hitze etwa 3 Minuten andünsten, vom Herd nehmen, salzen und pfeffern. Den Teig in vier Portionen teilen und auf leicht bemehlter Arbeitsfläche dünn auf ca. 28 cm ⌀ ausrollen. Auf je ein Stück Backpapier legen. Jeweils mit einem Viertel der Tomatensauce bestreichen und ein Viertel von Gemüse-Mix, Artischocken und Oliven darauf verteilen. Den Käse darüberstreuen. Die ersten beiden Pizzen mit dem Backpapier auf je ein Blech ziehen und im Ofen ca. 12 Minuten backen. Dabei die Postion der Bleche nach der Hälfte der Zeit tauschen. Mit den anderen beiden Pizzen ebenso verfahren. Rucola verlesen, waschen und trockenschütteln. Über die fertigen Pizzen streuen und servieren. Rezepte von StockFood