Spinatknödel & Käsespätzle von Österreichs jüngster Haubenköchin Viktoria Fahringer

Als Gasthauskind aus dem traditionsreichen „Tiroler Hof“ in Kufstein ist Viktoria Fahringer mit der ursprünglichen Tiroler Küche aufgewachsen. Ein Jahr lang reiste die Spitzenköchin durch die atemberaubende Landschaft Tirols und entdeckte ihre Heimat neu.

Spinatknödel © Oliver Hörzinger, Johanna Kurz, Brandstätter Verlag Zutaten für 4-6 Knödel Knödel: 40 g Butter

2 EL Zwiebelwürfel

200 g Milch

200 g Blattspinat

150 g Knödelbrot

Salz

Pfeffer

optional Muskat

2 Eier (M, leicht verquirlt ) Spinat: 2 EL Butter

300 g Blattspinat

Salz

Pfeffer

Abrieb und Saft von 1 Zitrone Außerdem: 3 EL Walnüsse (gehackt)

100 g Bergkäse (gerieben)

100 g Nussbutter Zubereitung * leicht * 1 h 30 min Für die Knödel Butter in einen Topf geben und schmelzen. Darin die Zwiebelwürfel anschwitzen. Bevor sie Farbe bekommen, Milch angießen und zum Kochen bringen. Dieses Gemisch mit dem Spinat fein mixen – das gibt den Knödeln die grüne Farbe. Knödelbrot mit etwas Salz, Pfeffer und optional Muskat würzen und im trockenen Zustand vermischen. Mit dem grünen ButterMilch-Gemisch übergießen. Die Eier darübergießen und alles rasch miteinander vermengen. Ca. 20 Minuten ziehen lassen, anschließend mit feuchten Händen 4–6 gleich große Knödel formen. Knödel entweder in einem breiten Topf in leicht siedendem Salzwasser 25–35 Minuten sanft köchelnd oder im Dampfgarer bei 98 Grad 45 Minuten oder im Topf mit Dampfeinsatz 45 Minuten garen. Für den Spinat in einer Pfanne die Butter bräunend schmelzen, Spinat hineingeben und unter Rühren garen. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Knödel mit Spinat, Nüssen, geriebenem Käse sowie Nussbutter anrichten. Käsespätzle © Oliver Hörzinger, Johanna Kurz, Brandstätter Verlag Zutaten für 4 Personen Basisrezept Spätzle: 330 g glattes Weizenmehl

170 g griffiges Weizenmehl

250 g Wasser

3 Eier (M) Für die Käsespätzle: Öl oder Butterschmalz zum Braten

Basisrezept Spätzle (s.o.)

150 g weiße Zwiebeln, gehackt

200 g Gemüsefond bzw. Rindssuppe

oder Wasser

200–300 g kräftiger Bergkäse, gerieben

(gerne verschiedene Sorten)

Salz

Pfeffer

2 EL Schnittlauch oder Jungzwiebeln, geschnitten

Röstzwiebeln Zubereitung * leicht * 1 h 05 min Für die klassische Variante zuerst die beiden Mehle vermischen. Dann das Wasser und die Eier hinzufügen und alles rasch verkneten (von Hand oder mit einer Maschine). Einen großen weiten Topf mit Wasser füllen, das Wasser zum Kochen bringen. Salzen und die Masse rasch durch ein Spätzlesieb reiben oder durch eine Spätzlepresse drücken. Die Spätzle sofort unter Wasser vorsichtig verrühren, um ein Verkleben zu verhindern. Aufkochen lassen und ca. 3 Minuten köcheln lassen. Die Spätzle sind fertig, wenn alle oben schwimmen. Mit einer Schöpfkelle herausheben und mit kaltem Wasser durchspülen, um den Garvorgang zu unterbrechen. Eine große, tiefe Pfanne mit etwas Öl oder Butterschmalz erhitzen. Spätzle hineingeben. Sobald sie lauwarm sind, Zwiebeln hinzufügen. Einen Schuss Flüssigkeit angießen. Es entsteht Dampf, dieser hilft uns beim nächsten Schritt. Denn nun kommen abwechselnd Käse und Flüssigkeit hinzu. Ist der gesamte Käseanteil geschmolzen, die Spätzle so lange unberührt in der Pfanne rösten, bis sich der Belag am Boden goldbraun färbt. Dann die Spätzle mit einer Spatel wenden und den Vorgang des Röstens wiederholen. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Schnittlauch oder Jungzwiebeln bestreuen, mit Röstzwiebeln toppen. © Oliver Hörzinger, Johanna Kurz, Brandstätter Verlag Meine Tiroler WeltEine kulinarische Reisedurch Tirols Berge und Täler.Brandstätter Verlag/36 Euro