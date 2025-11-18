Youssef Farsane: Regionale Küche aus dem Restaurant Kaminstube

Für Familie Aichner spielt gutes Essen eine zentrale Rolle – das spiegelt sich auch im Kulinarikkonzept des Gourmethotels Petrus in Südtirol eindeutig wider. Aus qualitativ hochwertigen Zutaten zaubert Küchenchef Youssef Farsane mit seinem Küchenteam spannende Gerichte!
Rote-Rüben-Ravioli
© Hotel Petrus
Zutaten
Für den Teig:
- 1,7 kg Hartweizengrieß (Semola)
- 400 g Weizenmehl
- 100 g Rote-Rüben-Pulver
- 480 g Eigelb
- 10 Eier
- 200 g Rote-Rüben-Saft
Für die Fonduta:
- 300 g Butter
- 300 g Mehl
- 2 l Milch
- 1 l Obers
- 800 g frisch geriebener Parmigiano Reggiano
- 200 g Eigelb
- Salz
- Pfeffer
- Zitronensaft
- Zitronenschale
- Muskatnuss
Für die Vanille-Obers-Reduktion:
- 500 ml Obers
- 1 Vanilleschote
- Salz
- Pfeffer
Für die süß-saure Rote Rübe:
- 500 g Wasser
- 500 g Essig
- 500 g Zucker
- 1 Stück Ingwer
- 2 Lorbeerblätter
- 20 Pfefferkörner
- 20 Senfkörner
- 3 Sternanis
- 2 Kardamomkapseln
- Thymian und Rosmarin
- Rote Rüben nach Bedarf
Zubereitung
- Ravioli: Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zu einem gleichmäßigen Teig kneten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten ruhen lassen.
- Fonduta: Milch und Obers erhitzen und Zitronenschale, Zitronensaft, Pfeffer, Muskatnuss und Salz zufügen. Währenddessen Butter und Mehl zu einer hellen Mehlschwitze verrühren. Wenn Milch und Obers aufkochen, die Roux einrühren und eine glatte Béchamel kochen. Den Parmesan hinzufügen und vom Herd nehmen. Zum Schluss die Eigelbe unterrühren. Mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche abdecken und ruhen lassen. Ravioli aus dem Teig formen und mit der Fonduta befüllen. In leicht siedendem Wasser garen, bis sie an die Oberfläche steigen.
- Obers-Reduktion: Das Obers mit der aufgeschlitzten Vanilleschote langsam einkochen lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Rote Rübe: Alle Zutaten in einen Topf geben und aufkochen lassen. Anschließend die Rote Rübe hineingeben und ziehen lassen.
- Anrichten: Ravioli mit der Vanille-Obers-Reduktion und der süß-sauren Roten Rübe anrichten.
Ente mit Variation an Rotkraut
© Hotel Petrus
Zutaten
Für die Rotkrautcreme:
- 1 kg Rotkraut
- Saft und Schale von 1 Zitrone und 1 Orange
- 50 g Zucker
- 50 g Apfelessig
- 350 ml Rotwein
- 350 ml roter Portwein,
- 3 rote Zwiebeln
- 15 g Honig
- 100 g Preiselbeermarmelade
- 2 geriebene Äpfel
- Salz
- Butter
Für die Ente:
- 1/2 Entenbrust
- Öl zum Anbraten
Für die Karotten:
- 1 Bund Karotten mit Grün
- Butter
- Thymian
- Rosmarin
Für den Rotkrautsalat:
- 500 g Rotkraut
- Apfelessig
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Für den Rotkrautsaft:
- 600 g Rotkraut
- 250 g Zucker
- 250 g Apfelessig
- 15 g Salz
- 5 g Sternanis
Für den Rotkrautkaviar:
- 500 g Sonnenblumenöl (sehr kalt, am besten im Gefrierfach vorgekühlt)
- 800 g Rotkrautsaft
- 8 g Agar-Agar
Zubereitung
- Rotkrautcreme: Das Rotkraut zusammen mit den Zwiebeln, Apfelraspeln, Zitrusfrüchten, Zucker, Essig, Rotwein, Portwein, Honig und Preiselbeermarmelade langsam einkochen lassen, bis eine sämige Creme entsteht. Mit Salz und Butter abschmecken.
- Ente: Die Entenbrust auf der Hautseite scharf anbraten, bis die Haut goldbraun ist. Dann wenden und kurz auf der Fleischseite anbraten. Ruhen lassen. Anschließend im Ofen mit Kerntemperatursonde bei 53 °C Kerntemperatur garen.
- Karotten: Die Karotten in kochendem Wasser garen, dann sofort in Eiswasser abschrecken, um den Garprozess zu stoppen. Vor dem Servieren in Butter mit Thymian und Rosmarin glasieren.
- Rotkrautsalat: Fein geschnittenes Rotkraut mit Apfelessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren.
- Rotkrautsaft: Alle Zutaten gemeinsam auspressen bzw. aufkochen und durch ein feines Sieb passieren.
- Rotkrautkaviar: Den Rotkrautsaft mit Agar-Agar aufkochen. Mit einer Pipette oder Spritze tropfenweise in das eiskalte Öl geben, sodass kleine Kügelchen entstehen. Diese abseihen und gründlich abspülen.
- Anrichten: Die Entenbrust in Scheiben schneiden und zusammen mit der Rotkrautcreme, den Karotten und dem Rotkrautsalat auf Tellern anrichten. Mit dem Rotkrautkaviar und etwas Rotkrautsaft vollenden.
Hotel Petrus Reinthalstraße 11I-39031 Reischach-Bruneck/Südtirol–Italien