Leiche im Tesla: US-Star-Sänger wegen Mordverdacht festgenommen

Für den US-Sänger D4vd (bürgerlich David Anthony Burke, 21) spitzt sich die Lage drastisch zu: Er wurde unter dem Verdacht festgenommen, eine 15-jährige Jugendliche getötet zu haben.

Eine Freilassung gegen Kaution wurde zunächst ausgeschlossen. Die Ermittlungsbehörden in Los Angeles kündigten an, den Fall der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorzulegen. Eine Stellungnahme aus seinem Umfeld steht bislang aus.

Schockierender Fund im Fahrzeug

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein verstörender Fund: Bereits im September 2025 wurde im Wagen des Musikers eine stark verweste Leiche entdeckt. Das Fahrzeug hatte mehrere Tage auf dem Gelände eines Abschleppdienstes gestanden, bevor Mitarbeiter durch einen intensiven Geruch aufmerksam wurden.

Bei der anschließenden Untersuchung fanden Beamte im vorderen Kofferraum einen in Plastik gehüllten und zerstückelten Körper, der sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Verwesungszustand befand. Medienberichte berufen sich dabei auf Informationen der Polizei sowie auf Aussagen des Senders „KABC“.

Verbindung zum Opfer

Bei der Toten handelte es sich um Celeste Rivas aus Kalifornien. Das Mädchen war seit April 2024 vermisst worden. Ihre Beisetzung erfolgte einige Monate später, im Oktober.

Ermittlungen gegen den Musiker

Zum Zeitpunkt des Leichenfundes war D4vd auf Tour. Über seine Anwältin ließ er damals mitteilen, dass er mit den Behörden kooperiere. Kurz darauf wurden jedoch sämtliche geplanten Auftritte abgesagt.

In der Folge beschäftigte sich eine Grand Jury in Los Angeles mit dem Fall. Die Untersuchungen liefen zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Erst später wurde bekannt, dass sich der Verdacht konkret gegen den Sänger richtet – unter anderem, als Familienangehörige juristisch gegen Vorladungen vorgingen.