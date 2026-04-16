Mega-Muckis: "Spice Girl" Mel C begeistert mit Fotos für neues Album

Mel C's neuntes Solo-Studioalbum „Sweat“ erscheint am 1. Mai.
Mel C ist zurück und lässt ihre Muskeln spielen! Die 52-jährige Sängerin trug bei einem Fotoshooting für ihr neues Albumcover einen Gewichthebergürtel, einen Turnanzug und rote Stiefel mit hohen Absätzen. Ihr neuntes Solo-Studioalbum „Sweat“ erscheint am 1. Mai.
Wie Medien berichteten, wurde die Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Spice Girls abgesagt, nachdem es ihnen nicht gelungen war, ihre Pläne rechtzeitig umzusetzen.
Reunions-Gespräche
Mel C, Emma Bunton, Mel B und Geri Halliwell-Horner hatten ebenso wie Victoria Beckham Gespräche geführt, um sich zu einer Reihe von Konzerten zusammenzufinden, mit denen sie den 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Wannabe“ feiern wollten.
In einem Interview in der „The Smallzy Show“ auf dem australischen Radiosender KIIS bestätigte die 52-jährige Mel C die Nachricht und sagte: „Nein, es gibt keine Wiedervereinigung.“