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Aber hallo!

Mega-Muckis: "Spice Girl" Mel C begeistert mit Fotos für neues Album

16.04.26, 09:24
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Mel C's neuntes Solo-Studioalbum „Sweat“ erscheint am 1. Mai. 

Mel C ist zurück und lässt ihre Muskeln spielen! Die 52-jährige Sängerin trug bei einem Fotoshooting für ihr neues Albumcover einen Gewichthebergürtel, einen Turnanzug und rote Stiefel mit hohen Absätzen. Ihr neuntes Solo-Studioalbum „Sweat“ erscheint am 1. Mai.

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Wie Medien berichteten, wurde  die Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Spice Girls abgesagt, nachdem es ihnen nicht gelungen war, ihre Pläne rechtzeitig umzusetzen.

Reunions-Gespräche

Mel C, Emma Bunton, Mel B und Geri Halliwell-Horner hatten ebenso wie Victoria Beckham Gespräche geführt, um sich zu einer Reihe von Konzerten zusammenzufinden, mit denen sie den 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Wannabe“ feiern wollten.

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In einem Interview in der „The Smallzy Show“ auf dem australischen Radiosender KIIS bestätigte die 52-jährige Mel C die Nachricht und sagte: „Nein, es gibt keine Wiedervereinigung.“

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