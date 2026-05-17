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ESC-Hammer: Gerade Deutschland rettet Cosmó vor dem letzten Platz
© ORF

5 Punkte

ESC-Hammer: Gerade Deutschland rettet Cosmó vor dem letzten Platz

Von
17.05.26, 12:14
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Gerade mal 6 Punkte holte Cosmó beim Song Contest. Damit wurde er 24. und Vorletzter. Auch weil ihn die Fans aus Deutschland vor dem totalen Desaster gerettet haben. 

Ein mickriges Pünktchen gab es in der Jury Wertung von Luxemburg. Da blieb Cosmo die totale Blamage vom 0-Punkte-Desaster schon in der Jury Wertugn erspart. Vom Publikum gab es letztendlich 5 Punkte drauf. Und die kommen allesamt von unseren „Lieblingsnachbarn“. Während uns nämlich 34 Ländern und der „Rest der Welt“ keinen einzigen Punkt gab, rettete gerade Deutschland Cosmo vor dem letzten Platz. Auch weil England, das ebenfalls nur einen Jury-Punkt bekam, beim Publikum komplett durchfiel.

ESC-Hammer: Gerade Deutschland rettet Cosmó vor dem letzten Platz
© Getty Images

Sarah Engels (Deutschland)

Sarah Engels (Deutschland)

© APA/MAX SLOVENCIK

Die ewige Rivalität zwischen Österreich und Deutschland wurde zumindest von den deutschen Fanseite etwas aufgehoben. Wir zeigten für Sarah Engels ja kein Erbarmen: 0 Punkte in der Publikums-Wertung, die Bulgarien vor Australien als Sieger sah. Und auch 0 Punkte in der Jury-Wertung, wo Polen vor Dänemark als Sieger geführt wurde.

ESC 26 Bulgarien
© Getty Images

Spannend: Von Österreich gab es für die neue ESC-Königin Dara in der Jury-Wertung keinen einzigen Punkt. Da lag die „Fach-Jury“ - Musikmanagerin Tina Ruprechter, die Sängerinnen Nastja Zahour und Lena Schaur, die Künstler Lukas Perman und Jakob Stiedl, Influencerin Illja Hollweg sowie der Künstleragent Michael Bencsics – mal wieder völlig falsch.

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