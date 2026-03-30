Paukenschlag: Morgen gibt's die allerletzten Song-Contest-Tickets

95 % der Song Contest Tickets sind bereits weg. Auch alle Karten fürs Finale. Doch jetzt gibt’s eine allerletzte Chance. Am Dienstag geht ein Restkontingent in den Verkauf.

Das Finale am 16. Mai ist ausverkauft. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die Gute: Morgen Dienstag gehen bei oeticket die allerletzten Tickets für den Song Contest in den Verkauf. „95 % aller aufgelegten Karten sind bereits weg, aber für die Shows, die von Montag bis Mittwoch laufen gibt es noch einige Karten“, verrät Executive Producer Michael Krön im oe24-Interview die Ticket-Sensation , der man noch ein extra Fan-Zuckerl drauflegt. Jetzt kann jeder Karten kaufen, auch alle Fans, die im November die Abmeldung versäumt haben!

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„Es sind jetzt von den internationalen Sponsoren noch ein paar Tickets zurückgekommen. Und das Besondere ist jetzt, dass wir die verkaufen können, ohne dass wir diesen zweistufigen Prozess haben. Das heißt, man muss nicht registriert sein.“ erklärt Krön das Prozedere. „Weil es nur mehr so wenige Karten sind, schaffen wir das auch so, um abzuchecken, dass da keine Bots involviert sind und es keine Scheinkäufe gibt.“

Der Wiener ESC ist schon jetzt ein Riesenerfolg. 95 % der Tickets sind bereits verkauft, also über 94.000 Karten! Für die 9 Shows in der Stadthalle wurden ja je 11.000 Tickets aufgelegt.

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Seit Montag 8 Uhr früh wird die Stadthalle jetzt auf ESC getrimmt. Da zog der ORF offiziell ein. Symbolische Schlüsselübergabe von Stadthallen-Boss Thomas Waldner an ESC- Executive Producer Michael Krön inklusive. Bis Ende April wird die Stadthalle auf Song Contest getrimmt: Auch mit den Künstlergarderoben für die 35 Teilnehmerländer, Metalldetektoren und 180 Sicherheitskameras sowie einem Medienzentrum für 1.500 Journalisten.

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„Wir werden die Halle bis auf den letzten Zentimeter ausnutzen“ ist Krön optimistisch und auch Waldner ist schon im ESC-Fieber: „Der Song Contest ist für uns keine Herausforderung, sondern eine Chance zu zeigen, was die Stadthalle alles kann!“