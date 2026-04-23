Thomas Stipsits - bewegender Abschied von seiner Oma: "Machs gut!"

In seinen sozialen Netzwerken bedankt sich der Kabarettist für die große Anteilnahme.

Vor wenigen Tagen schrieb Kabarettist Thomas Stipsits in seinen Sozialen Netzwerken, dass er alle Termine absagen müsse in nächster Zeit.

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Danke für Anteilnahme

Er begründete es damit, dass seine Familie einen schweren Schicksalsschlag erlitten habe. Nun erklärte er die näheren Umstände. Seine geliebte Oma ist verstorben. Er schreibt: "Vielen Dank für die große Anteilnahme. Sie war nicht nur die Vorsitzende der Stinatzer Kopftuchmafia, sondern auch eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mach’s gut Oma & lass mir den Opa lieb grüßen."

Wichtiger Mensch

Die Oma sei einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben gewesen, ein Umstand, den viele der Kommentierenden nachvollziehen können und liken. Die Anteilnahme seiner Fans ist groß.