Prinzessin Kate: Böser Streit mit Königin Camilla

Für Prinzessin Kate (44) beginnt das neue Jahr mit erheblichem emotionalem Ballast. Wie Insider berichten, haben sich die Spannungen zwischen ihr und Königin Camilla (78) zuletzt massiv verschärft. Hinter den Palastmauern ist sogar von einem "offenen Krieg" die Rede.

Der Ursprung des Zerwürfnisses soll bereits im vergangenen Jahr liegen. Beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania soll Camilla Kate gegenüber auffallend kühl und unfreundlich aufgetreten sein. Seitdem habe sich das Verhältnis der beiden Frauen stetig verschlechtert. Zusätzliche Brisanz erhält der Konflikt durch die jüngsten Entscheidungen rund um Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (66). Beide verloren ihre letzten royalen Privilegien und mussten die Royal Lodge räumen. Camilla soll besonders verärgert darüber sein, dass Prinz William (43) und Kate bei diesen Maßnahmen eine aktive Rolle gespielt haben.

Ein Insider erklärt gegenüber dem "OK!"-Magazin: "Aus Camillas Perspektive haben sich die Wales in eine Angelegenheit eingemischt, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fiel. Sie empfindet dies als Schwächung ihrer eigenen Position – und auch der Autorität des Königs."

Kate fühlt sich unfair angegriffen

Kate selbst soll die Kritik als ungerecht empfinden. Trotz ihres Bemühens, Ruhe zu bewahren, treffe sie die Situation besonders hart – nicht zuletzt wegen ihrer überstandenen Krebserkrankung, die sie emotional und körperlich noch immer stark beansprucht. "Gerade jetzt sind ständige Spitzen von Camilla das Letzte, was Kate braucht", so der Insider weiter.

Die Prinzessin halte das Verhalten der Königin für "kleinlich und unbegründet", zumal sie nie die Stellung anderer infrage stellen wollte. Die Lage spitze sich zusätzlich zu, da Camilla laut Palastkreisen nicht bereit sei, ihre Haltung zu überdenken. Begegnungen der beiden Frauen seien inzwischen kaum noch erträglich.

Auch Prinz Andrew schießt gegen Kate

Doch nicht nur Camilla soll schlecht auf die Prinzessin zu sprechen sein. Wie das Magazin "Heated World UK" berichtet, habe Prinz Andrew in Kate einen neuen Sündenbock für seinen dramatischen Absturz gefunden. "Er nennt sie eine 'stille Attentäterin', die heimlich die Strippen zieht und William gegen ihn aufhetzt.", so der Insider weiter. Andrew habe sich regelrecht in die Vorstellung verrannt, Kate trage maßgebliche Verantwortung für seinen Rauswurf aus der Royal Lodge.