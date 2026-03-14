ORF-Premiere: »Tatort:

Tatort Desden: Leonie Winkler ermittelt im Fall Amanda

Spannung. Die 16-jährige Amanda wird nachts verwirrt und verletzt in der Dresdner Innenstadt aufgegriffen. Sie trägt ein blutiges Skalpell bei sich und behauptet, ihr Vater halte sie und ihre Schwester in einem Keller gefangen. Während Kommissariatsleiter Schnabel und eine Psychologin an der Geschichte zweifeln, glaubt Kommissarin Leonie Winkler dem verstörten Mädchen, das sich an kaum Details zu seinem Verlies erinnern kann.

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Ein DNA-Abgleich führt die Ermittler zwar zu Amandas Vater, doch dieser bestreitet, sie zu kennen. Als die fieberhafte Suche nach der Mutter und dem Versteck in ein Neubaugebiet führt, eskaliert die Situation: In der Nähe wird eine erstochene Ärztin gefunden. Für die Kommissare wandelt sich das Bild dramatisch, und Amanda rückt plötzlich als Hauptverdächtige in einem Mordfall in den Fokus.