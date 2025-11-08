Farbenfroher Fruchtschmuck für den Garten

Vor der Kulisse kahler Beete besticht jetzt der farbenfrohe Fruchtschmuck mancher Gehölze. Diese leuchtenden Perlen bringen auch auf Balkon & Terrasse Glanz an grauen Tagen.

Wenn die letzten Blätter gefallen sind und die Beete sich langsam kahl präsentieren, scheint der Garten plötzlich still und grau. Doch wer genau hinsieht, entdeckt kleine Farbakzente, die wie leuchtende Perlen im November hervorblitzen. Es sind die Früchte und Beeren mancher Gehölze, die in der tristen Jahreszeit Farbe, Struktur und Lebendigkeit in den Garten und auf Balkon oder Terrasse bringen.

Die Scheinbeere aus der Familie der Heidekrautgewächse trägt weiße, rosa oder rot leuchtenden Früchte oft noch lange nach dem Laubfall. Sie wirkt besonders hübsch in Gruppen im Garten, wo sie für einen sanften Farbakzent zwischen kahlen Sträuchern sorgt. Auch in Pflanzgefäßen auf dem Balkon macht sie gute Figur. Ähnlich dekorativ zeigt sich die Schneebeere, die zu den Geißblattgewächsen gehört. Ihre weißen Kugeln sind frosthart und sitzen auf den Zweigen wie kleine Leuchtpunkte, die das Auge magisch anziehen.

© Getty Images

Glühen im Garten

Farbintensiv gibt sich der Feuerdorn. Seine gelben oder knallorangen bis roten Beeren sind auffällig und langlebig, und in Kübeln oder Balkonkästen entfalten sie ihre volle Wirkung. Auch die Hagebutte sollte man nicht unterschätzen. Ihre leuchtend roten oder orangen Früchte bleiben oft bis in den Winter hinein am Strauch und lassen sich hervorragend mit anderen Gehölzen kombinieren.

Liebesperlen

Wer nach einem besonderen Hingucker sucht, findet ihn beim Liebesperlenstrauch: Seine violett schimmernden Beeren setzen ungewöhnliche, fast schon exotische Akzente und bringen einen Farbtupfer, der im November besonders auffällt.

© Getty Images

Für Strukturen und längere Farbwirkung sorgen Gehölze wie Cotoneaster oder der Gemeine Schneeball (Viburnum). Cotoneaster begeistert mit zahlreichen roten Beeren, die selbst bei Frost dekorativ bleiben, während der Schneeball mit seinen großen, leuchtenden Fruchtständen das Auge auf sich zieht. Besonders in Kombination mit immergrünen Pflanzen wie Buchs, Eibe oder Skimmie entsteht ein harmonisches Ensemble: Die Beeren scheinen vor dem dunklen Grün wie kleine Edelsteine zu funkeln.

© Getty Images

Balkon

Auch auf dem Balkon lassen sich diese Gehölze wunderbar inszenieren. In Kübeln oder Gefäßen arrangiert, bringen sie Farbe und Leben, selbst wenn die meisten anderen Pflanzen schon winterlich kahl sind. Für zusätzliche Effekte kann man die Gewächse mit dekorativen Zweigen, Zapfen oder anderen Naturmaterialien kombinieren – so entsteht ein stimmungsvolles Arrangement, das sowohl das Auge erfreut als auch eine gemütliche Herbststimmung zaubert.