31.1.2026 – 6.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (31.1.2026 – 6.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Genießen Sie das neue Liebeshoch mit Verstand, also nicht zu draufgängerisch und nicht leichtsinnig! Vernünftige Mäßigung ist bestimmt nachhaltiger.
- Gesundheit: Auch hier kommt es auf das rechte Maß an. Ab Donnerstag sollten Sie einfach mit dem Strom schwimmen!
- Beruf: Auch wenn es gut läuft: Realistischer mit Ihren Ansprüchen! Bleiben Sie kompromissbereit!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bis Montag sollten Sie lieber stillhalten, um keinen Frust und keinen Eklat zu provozieren. Ab Dienstag beruhigt sich die Situation allmählich wieder.
- Gesundheit: Fuß vom Gas und sehr vorsichtig bis Montag! Ab Dienstag fühlen Sie sich bestimmt wieder viel wohler.
- Beruf: Taktieren Sie geduldig, statt zu streiten! Zielen Sie lieber auf pragmatische Lösungen ab!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Geben Sie sich von Dienstag bis Donnerstag ein wenig einsichtiger und verständnisvoller! Sie werden dafür ab Donnerstagabend umso reicher entschädigt.
- Gesundheit: Sie sind sowohl physisch als auch mental in Hochform. Einsatz trotzdem etwas vernünftiger dosieren!
- Beruf: Greifen Sie nicht gleich nach den Sternen! Wer sich pragmatisch arrangiert, fährt besser.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Je großzügiger, souveräner und toleranter Sie sich zeigen, desto besser läuft es. Besonders wichtig: Am Donnerstag und Freitag freundlich mitzuspielen.
- Gesundheit: Möglichst viel Spiel, Spaß und Leichtigkeit! Lassen Sie sich von der guten Laune anderer anstecken!
- Beruf: Wirken Sie vorurteilsfrei und vor allem etwas mutiger an neuen Ideen und Perspektiven mit!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Machen Sie sich bis Montag bloß nicht zu wichtig! Halten Sie sich zurück und bleiben Sie geduldig. Ab Donnerstag können Sie sich bestimmt arrangieren.
- Gesundheit: Ein erholsamer, ruhiger Urlaub wäre ideal. Halten Sie Anstrengungen zumindest so gering wie möglich.
- Beruf: Runter von Ihrem hohen Ross! Je kooperativer Sie handeln, desto besser funktioniert alles.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Ein Hoch auf die Lebensfreude! Wenn Sie endlich mehr Leichtigkeit zu genießen wissen, sind Sie zwischen Dienstag und Donnerstag bestimmt sehr begehrt.
- Gesundheit: Man muss nicht gleich leichtsinnig werden, um alles lockerer zu nehmen. Das wirkt auch inspirierend.
- Beruf: Von Dienstag bis Donnerstag können Sie sich mit Ihrem Pragmatismus sicher nützlich machen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Endlich wieder Zeit für ein bisschen mehr Dolce Vita, speziell bis Montag! Es ist auch wichtig, den Beziehungsalltag mit mehr Lebensfreude zu füllen.
- Gesundheit: Nutzen Sie Ihr Energiehoch, um nachhaltig Kraft zu tanken! Sie werden heuer noch Reserven brauchen.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind hervorragende Tage für Bewerbungen, Prüfungen und Finanzielles.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Ziehen Sie sich bis Montag zurück um Konfrontationen und Ärger zu vermeiden. Und lassen Sie Eifersucht aus dem Spiel! Coolness punktet ab Dienstag.
- Gesundheit: Schonen Sie sich so weit wie möglich und schauen Sie besser auf sich! Eine Kur wäre jetzt perfekt.
- Beruf: Ganz ruhig, zurückhaltend, diplomatisch! Arrangieren Sie sich kompromissbereit am Freitag!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Freuen Sie sich auf besonders beglückende Begegnungen bis Montag! Nur nicht zu stürmisch! Und noch ein wenig zurückhaltender am Dienstag und Mittwoch!
- Gesundheit: Alles anhaltend im grünen Bereich. Schenken Sie der Stimme der Vernunft trotzdem mehr Beachtung!
- Beruf: Es schadet nicht, ein wenig bescheidener aufzutreten. Das macht sich ab Donnerstag bezahlt.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Am Dienstag und Mittwoch erfreuen Sie sich bestimmt ganz besonderer Zuneigung. Seien Sie dafür ab Donnerstag bereit, sich entgegenkommender zu zeigen.
- Gesundheit: Wird es nicht Zeit für ein neues Styling? Mit Ihrer Stilsicherheit dürfen Sie ruhig mutiger werden.
- Beruf: Alles ein bisschen zu gewagt und übermütig? Motivation hochhalten, aber vernünftig steuern!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Je souveräner Sie sich geben, desto besser läuft es. Sie brauchen keine offenen Türen einzurennen. Heiß begehrt sind Sie speziell ab Donnerstagabend.
- Gesundheit: Mars treibt Sie vor sich her: Halten Sie den Stress in Grenzen! Zum Glück sind Sie mental in Topform.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind absolute Erfolgstage. Also auf zu Verhandlungen und Prüfungen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Nervt Sie die allzu übermütige Stimmung? Halten Sie bis Mittwoch etwas mehr Abstand. Spätestens ab Donnerstagabend haben Sie bestimmt auch wieder Spaß.
- Gesundheit: Schalten Sie am Dienstag und Mittwoch lieber ein bisschen zurück, um sich nicht wieder zu übernehmen!
- Beruf: Ohne Kompromisse geht es diese Woche nicht. Es zahlt sich aber aus, kooperativ einzulenken.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90