31.1.2026 – 6.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Liebeshoroskop 2026: So stehen Ihre Liebessterne laut Gerda Rogers Seit mehr als 30 Jahren blickt Sternen-Lady Gerda Rogers als Astrologie-Instanz Nummer 1 für die Österreicher, aber auch für internationale Klienten in die Sterne. Im großen Liebeshoroskop verrät die Star-Astrologin welche romantischen Einflüsse das kommende Jahr auf Ihr Sternzeichen hat.