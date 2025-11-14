Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Leiser und viel cooler! Sinnvolle Gespräche erfordern Ruhe und Geduld.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Sie fallen angenehm auf. Man schätzt es auch, dass Sie zuhören können.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Unruhe und Missverständnisse. Etwas mehr Abstand wäre heute besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Viel ruhiger und vernünftiger, sonst redet man nur aneinander vorbei!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Reden Sie nicht wieder zu groß, das kommt heute bestimmt nicht gut an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Keine Kritik! Wohlwollendes Verhalten trägt Ihnen mehr Sympathie ein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Die Kommunikation ist heute schwierig. Reden Sie lieber etwas weniger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Bloß nicht zu emotionell! Zurückhaltung kommt heute sicher besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Nachgiebiger, leiser und seriöser, um die Stimmung nicht zu trüben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Genießen Sie mal die schönen Momente und behalten Sie Kritik für sich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Heute sollten Sie viel pragmatischer sein. Das wird am Abend belohnt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Vertagen Sie Aussprachen! Cool zu bleiben und abzuwarten ist klüger.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.