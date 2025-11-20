Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.11. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Nicht nur oberflächlich flirten, bemühen Sie sich geduldig um mehr! Beruf: Nutzen Sie heute noch die Chance auf eine einvernehmliche Einigung!

Nutzen Sie heute noch die Chance auf eine einvernehmliche Einigung! Fitness:Schöpfen Sie Ihre Energielevel nicht komplett aus! Beizeiten relaxen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Sie sollten sich unternehmungslustiger geben. Gehen Sie am Abend aus! Beruf: Setzen Sie auf sachliche Gespräche, um Konflikte konstruktiv zu lösen!

Setzen Sie auf sachliche Gespräche, um Konflikte konstruktiv zu lösen! Fitness:In Bewegung bleiben! Halten Sie sich nicht zu sehr mit Details auf!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Gesprächsbereitschaft ist am wichtigsten. Also Zeit nehmen zum Reden! Beruf: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, halten Sie sich an Vorgaben!

Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, halten Sie sich an Vorgaben! Fitness:Hektik ist nur kontraproduktiv. Ruhe bewahren, konzentriert bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Bloß nicht zu langweilig! Ausgehen und für gute Unterhaltung sorgen! Beruf: Bremsen Sie Ideen und Engagement nicht mit kleinlichen Einwänden!

Bremsen Sie Ideen und Engagement nicht mit kleinlichen Einwänden! Fitness:Es geht ziemlich flott dahin. Teilen Sie sich Ihre Kräfte besser ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Wenn Sie klug zu unterhalten wissen, sind Sie bestimmt willkommen. Beruf: Inspirierende Gespräche, neue Ideen. Bleiben Sie trotzdem realistisch!

Inspirierende Gespräche, neue Ideen. Bleiben Sie trotzdem realistisch! Fitness:Ein neues Motivationshoch. Da sollten Sie auch mehr Sport einplanen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Erst mal nachdenken und in Ruhe reden, statt Forderungen zu stellen! Beruf: Machen Sie einfach nur kooperativ mit! Teamgeist kann Probleme lösen.

Machen Sie einfach nur kooperativ mit! Teamgeist kann Probleme lösen. Fitness:Wer genauer schaut und geduldiger ist, macht sich das Leben leichter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Spaß haben, ohne übermütig zu werden. Gehen Sie also nicht zu weit! Beruf: Nutzen Sie die Chance auf Klärungen! Es ist ein guter Tag zum Reden.

Nutzen Sie die Chance auf Klärungen! Es ist ein guter Tag zum Reden. Fitness:Bequemlichkeit überwinden, um den Kreislauf mit Bewegung anzuregen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Ohne große Erwartungen fahren Sie besser. Unterhalten Sie sich gut! Beruf: Es wäre gut, sich auszutauschen und dann vom Teamgeist zu profitieren.

Es wäre gut, sich auszutauschen und dann vom Teamgeist zu profitieren. Fitness:Viel flexibler, körperlich und geistig! Bewegung bringt neue Ideen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Wieder einmal verliebt? Funktioniert nur, wenn Sie es ernst meinen. Beruf: Diskussionen lohnen sich, solange Sie fundiert argumentieren können.

Diskussionen lohnen sich, solange Sie fundiert argumentieren können. Fitness:Wer sich auf Weniges gut konzentriert, setzt viel mehr Energie frei.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Verzichten Sie auf Kritik und Einwände, um gute Laune hochzuhalten! Beruf: Was sich bisher nicht klären ließ, könnte heute klappen. Hören Sie zu!

Was sich bisher nicht klären ließ, könnte heute klappen. Hören Sie zu! Fitness:Nicht immer nur an die Arbeit denken! Haben Sie auch wieder mal Spaß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Gut, wenn Sie mit geistiger Anregung punkten. Das erhöht Ihre Chancen. Beruf: Finden Sie einen gemeinsamen Nenner, speziell in finanziellen Fragen!

Finden Sie einen gemeinsamen Nenner, speziell in finanziellen Fragen! Fitness:Beschleunigen! Kluge Planung und Konzentration schaffen heute viel.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Seien Sie flexibler und toleranter! Vernunft ist die beste Richtlinie. Beruf: Disziplin erspart unnötige Aufregung. Packen Sie einfach nur mit an!

Disziplin erspart unnötige Aufregung. Packen Sie einfach nur mit an! Fitness:Konstantes Tempo statt Hektik, sonst kommen Sie schnell außer Atem!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.