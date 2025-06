× Die schönsten Nageltrends für den nächsten Strandurlaub

Ob Aperol auf den Nägeln oder Meeresrauschen im Design – diese Nailtrends bringen sofort Urlaubsfeeling auf Ihre Fingerspitzen. Die schönsten Looks für Strand, Pool und Sundowner-Drinks finden Sie hier. Achtung: Fernweh-Gefahr!

Sie haben das Bikini-Outfit schon im Kopf, der Koffer ist fast gepackt – aber was ist mit den Nägeln? Genau, auch die wollen Urlaubsstimmung. Denn was wäre ein Beach-Look ohne ein bisschen Glam auf den Fingerspitzen? Ob Sie mit einem Aperol in der Hand am Strand sitzen oder mit Sonnencreme in der anderen Hand das Eis balancieren – mit diesen Nailtrends passt einfach alles. Hier kommen unsere fünf liebsten Sommer-Maniküren für den nächsten Urlaub, von spritzig bis schimmernd!

1. Aperol Nails – Prost, Fingernägel!

Wir sagen’s ganz offen: Kulinarisch inspirierte Nageltrends sind der Aperitivo unter den Sommerlooks. Und was könnte mehr nach Urlaub schmecken als Aperol? Dieses leuchtende, sonnige Orange bringt sofort „La Dolce Vita“-Vibes auf die Nägel. Egal ob im schlichten Look oder mit Ombré-Effekt – Sie schauen drauf und hören förmlich schon die Eiswürfel im Glas klirren. Nebenwirkungen: Plötzlicher Drang, eine Vespa zu mieten.

© Getty Images ×

2. Water Nails – Abkühlung to go

Wasser marsch – auf den Nägeln! Dieser Look sieht aus, als wären Sie gerade aus dem Meer gestiegen und hätten noch einen Tropfen Ozean auf jedem Finger zurückbehalten. Blau-, Türkis- und Silberschimmer kombiniert mit transparenten Effekten oder kleinen Wellenformen sorgen für richtiges Pool-Feeling. Bonus: Sie schwitzen zwar – aber die Nägel bleiben cool.

3. Reef Nails – Koralle küsst Struktur

Stellen Sie sich vor, Sie tauchen ab und nehmen das schönste Riff gleich mit. Reef Nails kombinieren korallenrote Töne mit Struktur-Elementen, die an Meeresboden und kleine Muscheln erinnern. Ob matt, glänzend oder leicht 3D – dieser Look ist der perfekte Mix aus Underwater-Abenteuer und edlem Design. Besonders schön auf leicht gebräunter Haut!

4. Pearl Shimmer Nails – Wie aus der Muschel gepellt

Perlen waren schon immer ein Symbol für Eleganz – warum also nicht mal die Nägel perlen lassen? Zarter Schimmer in Weiß, Rosa oder Opal lässt die Hände nicht nur gepflegt, sondern wie kleine Meeresschätze aussehen. Pearl Nails passen übrigens nicht nur zur Muschelkette, sondern auch zum Sundowner-Outfit am Abend. Funkelnd wie der letzte Lichtstrahl auf dem Wasser.

© Getty Images ×

5. Wellengang auf den Nägeln – Surf’s up!

Mit diesem Design spüren Sie die Brandung schon beim Winken. Geschwungene Linien, stylische Swirls und Farbverläufe in Blau, Weiß oder Sandtönen machen Lust auf einen Spaziergang an der Küste – oder ein Selfie mit Sonnenbrille und Palmen im Hintergrund. Wer’s etwas mutiger mag, kombiniert Wellendesign mit Glitzer oder Neon-Akzenten. Sommer auf den Nägeln? Check.

Egal, ob Sie auf Aperol, Ozeanoptik oder Perlenschimmer stehen – erlaubt ist, was nach Sommer aussieht.