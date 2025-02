× Statt Skiurlaub: So beschäftigen Sie Ihre Kinder in den Semesterferien

In Wien und Niederösterreich haben die Semesterferien bereits begonnen, und bald folgen auch die anderen Bundesländer. Für Eltern bedeutet das: eine Woche voller Freizeitgestaltung. Zum Glück gibt es gibt viele abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Ferien entspannt und unvergesslich zu gestalten!

Für Eltern bedeuten Ferien oft Stress. Wer keinen Skiurlaub geplant hat, stellt sich schnell die Frage: Wie beschäftige ich meine Kinder zu Hause sinnvoll und abwechslungsreich? Die schulfreie Zeit soll schließlich nicht in Langeweile oder ständigem Medienkonsum enden. Doch keine Sorge – mit den richtigen Ideen werden die Semesterferien für die ganze Familie zu einer entspannten und schönen Zeit!

Spieltage im Wiener Rathaus

Ein Paradies für kleine und große Spielefans! Die WIENXTRA-Spielebox verwandelt das Wiener Rathaus in eine riesige Spielewelt für Kinder und Familien. Von 6. bis 8. Februar, jeweils von 14:00 bis 19:00 Uhr, können Kinder die neuesten Brettspiele ausprobieren, eigene Spiele in der Werkstatt erfinden oder sich in den Games-Zonen an Konsolen versuchen. Zudem gibt es kreative Bastelstationen, Experimentierbereiche und sogar eine Schminkstation – ein perfekter Ausflug für die ganze Familie!

Spannende Museumsbesuche

Viele Museen bieten in den Semesterferien kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre – eine großartige Gelegenheit, Kunst und Geschichte auf spielerische Weise zu entdecken!

Zu den Highlights zählen:

Albertina & Belvedere – für kleine Kunstfans

Kunsthistorisches & Naturhistorisches Museum – perfekt für Entdecker

Kindermuseum Schloss Schönbrunn: Hier gibt es bis zum 9. Februar einen besonderen Workshop: „Die Kaiserin bittet zu Tisch“. Dabei lernen Kinder spielerisch, wie am kaiserlichen Hof Speisen angerichtet wurden – inklusive Serviettenfalten und Modellieren von „königlichen Gerichten“ aus Knetmasse.

Eislaufen

© Getty Images ×

Ob in der Stadt oder in den Bergen – Eislaufen ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie! In Wien lockt der Wiener Eistraum noch bis zum 2. März mit seiner märchenhaften Kulisse. Doch auch in anderen Bundesländern gibt es traumhafte Eislaufmöglichkeiten auf Naturseen:

Weissensee (Kärnten) – Europas größte zugefrorene Natureisfläche

Zeller See (Salzburg) – eine malerische Kulisse zum Dahingleiten

Lanser See (Tirol) – Eislaufen mitten in den Bergen

Ob Anfänger oder Profi – hier macht das Schlittschuhlaufen besonders viel Spaß!

Ein Tag im Zoo

Wenn das Wetter mitspielt, ist ein Besuch im Zoo ein echtes Highlight! Der Tiergarten Schönbrunn begeistert mit beeindruckenden Tieren und tollen Spielplätzen. Besonders im Winter sind viele Tiere aktiver als im Sommer, sodass sich ein Besuch doppelt lohnt.

Kino – Perfekt für Schlechtwettertage

Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist ein gemütlicher Kinobesuch eine tolle Alternative. Das Urania Kino zeigt zum Beispiel zwischen dem 5. und 11. Februar familienfreundliche Filme, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern.

Kreative Tage zu Hause

Nicht immer muss man das Haus verlassen – auch zu Hause kann man eine spannende Zeit verbringen:

Bastelprojekte

Wie wäre es mit selbstgemachten Masken oder einer eigenen kleinen Theaterbühne?

Kochspaß

Gemeinsam Kekse backen oder eine Pizza selbst belegen – das macht nicht nur Spaß, sondern schmeckt auch noch köstlich!

Filmabend

Mit selbst gemachtem Popcorn, einer Kuschelecke und einer Auswahl an Lieblingsfilmen wird der Abend zum Highlight.