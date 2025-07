Brat in White: Charli XCXs Hochzeitslook ist alles – außer klassisch

Mini-Dress, Sonnenbrille und jede Menge Brat-Energy: Charli XCX hat geheiratet – aber natürlich auf ihre ganz eigene Art. Warum ihre Hochzeit mehr Pop-Statement als Prinzessinnentraum war und was TikTok damit zu tun hat...

Vergessen Sie Märchenhochzeiten mit Prinzessinnenkleid und Schleier bis zum Boden – Charli XCX hat am Wochenende den Beweis geliefert, dass man auch als Braut absolut bratty, cool und total Charli bleiben kann. Am 19. Juli 2025 gab die britische Popikone ihrem Partner George Daniel, Drummer von The 1975, das Ja-Wort – und zwar so lässig, dass man fast glauben könnte, sie sei geradewegs von einem „Brat“-Tour-Backstage-Raum ins Standesamt spaziert.

Vivienne Westwood & Sonnenbrille: Der Look einer modernen Anti-Braut

Charli erschien zur Trauung in der Hackney Town Hall nicht in Tüll und Tränen, sondern in einem kurzen weißen Vivienne Westwood Dress mit schulterfreiem Ausschnitt, leichtem Drapé und asymmetrischem Rockteil. Ein echtes Fashion-Statement: Schlicht, sexy – und alles andere als traditionell.

Dazu trug sie weiße Jimmy Choo Pumps, einen kurzen Schleier, eine Portion „Unbothered“-Attitüde – und natürlich ihre ikonische schwarze Sonnenbrille, die sie bereits auf der Brat-Tour wie eine zweite Haut begleitet hat. Bridal Vogue? Vielleicht. Bratty Vogue? Auf jeden Fall.

Sonnenbrille statt Smokey Eyes – Charli bleibt Charli

Keine dicke Foundation, keine Glitzertränen, kein Make-up-Drama. Stattdessen: offenes Haar in natürlichen Wellen, ein bisschen Mascara, „I literally just woke up like this“-Vibes. Wer dachte, Charli würde sich für den großen Tag in eine Barbie verwandeln, kennt sie schlecht.

© charli xcx / Tiktok

Der Brautstrauß? Stylisch abgestimmt auf Georges Boutonnière. Der Bräutigam selbst? Im schicken Doppelreiher, Hemd offen, Attitüde locker – so wie man sich den Ehemann einer Poprebellin eben vorstellt.

TikTok-Humor inklusive: „Wenn George nicht weint...“

Natürlich ließ es sich Charli nicht nehmen, den Brat-Spirit auch online weiterzutragen: Auf TikTok postete sie ein Video in ihrem Hochzeitskleid mit dem frechen Titel: "When George isn't crying when he sees me walking down the aisle". Ein bisschen Meme, ein bisschen Diva.

Vom Brat-Summer zum Braut-Summer

Nach dem riesigen Erfolg ihres 2024er Albums „Brat“ es fast schon poetisch, dass Charli ihren „Brat-Summer“ nun in einen „Braut-Summer“ verwandelt. Natürlich nicht ohne ironischen Unterton. Denn was wäre Charli XCX ohne ein bisschen Rebellion gegen die Norm?