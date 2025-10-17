Gewusst? Diese 5 Verhaltensweisen lassen Sie sofort unattraktiv wirken!

Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Schon in den ersten Sekunden eines Treffens wird entschieden, wie sympathisch und attraktiv wir wirken. Überraschenderweise spielt dabei unsere äußere Erscheinung nur eine Nebenrolle.

Für ein Date oder Treffen werfen wir uns ordentlich in Schale: Wir schminken uns, wählen das perfekte Outfit und möchten uns einfach von unserer besten Seite zeigen. Doch während wir uns intensiv mit unserem äußeren Erscheinungsbild beschäftigen, übersehen viele das Wesentliche: Es sind oft die kleinen, unauffälligen Verhaltensweisen, die uns schnell unattraktiv machen. Da hilft auch das beste Make-up nicht.



Diese Gewohnheiten machen Sie sofort unattraktiv

Sie machen andere schlecht

© Getty Images

Wer in Gesprächen über Kollegen, Freunde oder Bekannte herzieht, um sich selbst zu profilieren, hat mehr als nur ein Imageproblem. Wer auf diese Weise andere klein macht, wirkt unsicher und hinterhältig. Diese Art von Verhalten erzeugt Distanz und lässt Sie in den Augen anderer als eher unsympathisch erscheinen. Besonders in einem professionellen Umfeld kann diese negative Energie das Vertrauen und den Respekt schnell zerstören.

Sie unterbrechen ständig

Nichts ist schlimmer als ein Gespräch, in dem man kein einziges Wort zu Ende sagen darf. Wer andere ständig unterbricht, sendet unbewusst die Botschaft, dass die eigene Meinung wichtiger ist als die des anderen. Egal, wie spannend Ihr Thema ist, die ständige Unterbrechung sorgt dafür, dass Sie beim anderen nur noch eines erreichen: genervtes Augenrollen. Und genau DAS macht Sie unattraktiv!

Sie kommen immer zu spät

Wer regelmäßig zu spät kommt, vermittelt den Eindruck, seine Zeit sei wichtiger als die der anderen. Dabei geht es nicht um Minuten, sondern um Respekt und Zuverlässigkeit und spätestens beim dritten Mal fragt man sich, ob man wirklich noch auf die nächste Verabredung warten möchte

Sie schauen ständig aufs Handy

© Getty Images

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie schon während eines Gesprächs Ihre Mails gecheckt oder mit dem Finger durch Social Media gescrollt? Klar, das ist heute „normal“, aber genau das ist es, was Sie schnell unattraktiv macht. Wer ständig mit der Nase im Handy steckt, signalisiert Desinteresse und verpasst die Chance, echte Verbindungen zu schaffen.

Sie reden nur von sich selbst

Wer in Gesprächen immer nur von sich selbst redet und wenig Raum für den anderen lässt, wirkt schnell egozentrisch. Ein ausgewogenes Gespräch erfordert Interesse und Empathie für den anderen. Wer sich ständig selbst in den Mittelpunkt stellt, ohne auf die Bedürfnisse seines Gesprächspartners einzugehen, verliert schnell an Sympathie. Niemand will mit jemandem abhängen, der keine Fragen stellt, sondern nur seine eigenen Geschichten in die Runde wirft.