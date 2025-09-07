Kardashian-Coach Roxie Nafousi verrät: 8 Schritte zu mehr Selbstvertrauen

Die „Manifest“-Bestseller-Autorin Roxie Nafousi liefert einen neuen Ratgeber: In „Selbstvertrauen“ erklärt die Persönlichkeitsexpertin, die auch Kourtney Kardashian begeistert, wie man in nur 8 Schritten zu dem Leben findet, das man sich erträumt.

Roxie Nafousi ist längst mehr als nur Autorin – sie ist Mentorin, Speakerin und eine der gefragtesten Stimmen, wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht. Bekannt geworden durch ihr erfolgreiches Werk „Manifest“ über die Kraft der Manifestation, legt die 35-Jährige mit „Selbstvertrauen – Erkenne deinen wahren Wert“ nun ein Buch vor, das wie ein Handbuch für innere Stärke gelesen werden kann.

Die Autorin Roxie Nafousi, die „Manifestations-Queen“ (Forbes), ist Persönlichkeitscoach und Mitarbeiterin der Wellness-Plattform POOSH von Kourtney Kardashian. © Jermaine Binns

"Es geht um ein Selbstvertrauen, das nicht auf Perfektion beruht..."

Während viele Ratgeber schnelle Lösungen versprechen, nimmt Nafousi ihre Leser:innen an die Hand und zeigt: Selbstvertrauen ist kein Geschenk, sondern ein Prozess. In acht klar strukturierten Schritten erklärt sie, wie wir Glaubenssätze hinterfragen, gesunde Routinen etablieren und den Mut finden, zu uns selbst zu stehen. Ihr Ansatz ist dabei serviceorientiert: Die Übungen, Reflexionsfragen und Praxisbeispiele sind so konzipiert, dass sie sich in den Alltag einbauen lassen – ohne spirituelle Floskeln, sondern mit praktischer Bodenhaftung.

Es geht um ein Selbstvertrauen, das nicht auf Perfektion beruht, sondern auf Selbstakzeptanz, Resilienz und einem stabilen Selbstwertgefühl. Hier eine Zusammenfassung der acht Schritte:

Das Buch „Selbstvertrauen – Erkenne deinen wahren Wert“

von Roxie Nafousi ist im Integral Verlag um 20,60 Euro erhältlich. © Integral Verlag

Schritt 1: Kontrolliere deine Gedanken

Unsere Gedanken sind die Saat, aus der unsere Realität wächst. Negative Glaubenssätze – „Ich bin nicht gut genug“, „Das schaffe ich nie“ – wirken wie Gift für unser Selbstbild. Nafousi beschreibt, wie der „innere Kritiker“ uns klein macht. Doch: Gedanken sind keine Tatsachen. Sie sind Interpretationen, gespeist aus alten Erfahrungen.

Roxies Tipps:

Gedankenjournal: Schreibe regelmäßig auf, welche kritischen Sätze in deinem Kopf auftauchen. Notiere daneben eine Gegenstimme, die ermutigt.

Gedankeninterview: Stelle dir Fragen wie „Welche Beweise habe ich für diesen Gedanken?“ oder „Würde ich so mit meiner besten Freundin sprechen?“

Mutmacher erschaffen: Visualisiere eine innere „Cheerleaderin“, die dir mitfühlend und positiv antwortet. Aus „Ich bin peinlich“ wird „Ich habe Mut bewiesen, indem ich gesprochen habe.“ So wird der Teufelskreis der Selbstabwertung Stück für Stück unterbrochen.

Schritt 2: Setze eine klare Intention

Selbstvertrauen gedeiht durch Klarheit. Wer weiß, wohin er will, strahlt innere Stabilität aus. Roxie Nafousi beschreibt Intentionen als Leuchtturm, der auch in schwierigen Phasen Orientierung gibt.

Roxies Tipps:

Tagesintention: Schreibe morgens einen Satz auf wie „Heute gehe ich freundlich mit mir um“ oder „Ich vertraue auf meine Fähigkeiten“.

Langfristige Intention: Formuliere dein „Warum“. Statt „Ich will befördert werden“ könnte deine Intention lauten: „Ich will meine Talente sichtbar machen und dadurch andere inspirieren.“

Ritual: Wiederhole deine Intention bewusst, zum Beispiel beim Zähneputzen oder beim ersten Kaffee. Wer zum Beispiel vor einer Präsentation mit der Intention „Ich möchte meine Ideen klar und inspirierend teilen“ auftritt, wirkt souveräner als jemand, der nur „bloß nicht versagen“ denkt.

Schritt 3: Du kannst es nicht allen recht machen

Einer der größten Selbstvertrauensräuber ist der Wunsch nach äußerer Anerkennung. Wer versucht, es allen recht zu machen, verliert sich selbst. Die Bestseller-Autorin zeigt: Wahres Selbstvertrauen entsteht, wenn wir unsere Werte leben – auch wenn wir damit anecken.

Roxies Tipps:

Entscheidungsübung: Frag dich bei wichtigen Schritten: „Treffe ich diese Entscheidung, weil sie mir entspricht – oder um andere zufriedenzustellen?“

Grenzen setzen: Übe, kleine „Neins“ auszusprechen. Erst in Alltagsdingen („Heute passt mir der Termin nicht“) – dann in größeren Fragen.

Reflexion: Schreibe zwei Listen: „Was andere von mir erwarten“ und „Was ich wirklich will“. Der Unterschied zeigt dir, wo du dich von Erwartungen befreien darfst. Wer etwa ständig Überstunden macht, um das Team zufriedenzustellen, opfert eigene Energie. Mutig Grenzen zu setzen, schafft Respekt und Selbstwert.

"Feiere Dich selbst" lautet eines der Erfolgsgeheimnisse von Nafousi. © Getty

Schritt 4: Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen

Soziale Medien verstärken die Illusion, andere seien glücklicher, schöner, erfolgreicher. Doch Vergleiche sind eine Falle: Sie lassen uns verlieren, egal wie wir abschneiden.

Roxies Tipps:

Digital Detox: Lege bewusst „vergleichsfreie Zeiten“ ohne Social Media ein.

Eigener Maßstab: Notiere drei persönliche Fortschritte pro Woche – auch kleine.

Reframing: Wenn du jemandem begegnest, den du beneidest, frage dich: „Was bewundere ich? Und wie kann ich dieses Element in meinem Leben kultivieren?“ Statt die Kollegin für ihren Erfolg zu beneiden, kannst du sie als Inspiration sehen, dir selbst eine Weiterbildung zu gönnen.

Schritt 5: Feiere dich selbst

Selbstvertrauen wächst, wenn wir unsere Erfolge bewusst anerkennen. Viele Menschen jagen dem nächsten Ziel nach und übersehen, was sie schon erreicht haben.

Roxies Tipps:

Erfolgs-Glas: Sammle kleine Siege auf Zetteln und lege sie in ein Glas. Ziehe bei Selbstzweifeln einen heraus.

Feier-Ritual: Plane bewusst Belohnungen ein – ob ein gutes Essen, ein freier Abend oder ein langes Gespräch mit einer Freundin.

Eigenlob lernen: Übe täglich, drei Dinge laut auszusprechen, die du gut gemacht hast. Jemand, der sich nach einem gelungenen Meeting gratuliert („Ich war klar und souverän“), trainiert sein Gehirn darauf, Positives wahrzunehmen – statt nur Defizite.

Schritt 6: Stell dich deinen Herausforderungen

Wachstum geschieht nicht in der Komfortzone. Angst vor Fehlern hält uns klein. Nafousi betont: Mut heißt nicht Angstfreiheit – sondern Handeln trotz Angst.

Roxies Tipps:

Mini-Herausforderungen: Wähle kleine Schritte: Fremde ansprechen, einen Workshop besuchen, ein unbequemes Gespräch führen.

Mut-Tagebuch: Halte fest, wann du über dich hinausgewachsen bist. So siehst du schwarz auf weiß, dass du mehr kannst, als du denkst.

Fehlerfreundlichkeit: Betrachte Misserfolge als Experimente. Statt „Ich habe versagt“: „Ich habe gelernt, was nicht funktioniert.“ Wer zum Beispiel Angst vor dem Sprechen hat, kann erst in vertrauten Runden üben, dann vor kleinen Gruppen – bis der Mut für den großen Vortrag da ist.

Das Buch gibt konkrete Tipps, wie man auch die Scheu vor Vorträgen verliert. © Getty

Schritt 7: Sei eine Bereicherung für andere

Selbstvertrauen ist keine Egonummer. Wer stabil in sich ruht, kann großzügig geben. Roxie Nafousi zeigt: Für andere etwas beizutragen stärkt auch das eigene Selbstwertgefühl.

Roxies Tipps:

Kleine Gesten: Ein ehrliches Kompliment, ein Dankeschön, ein offenes Ohr – oft wirken Kleinigkeiten am stärksten.

Fokus-Wechsel: Wenn Selbstzweifel dich lähmen, richte deine Energie bewusst nach außen: „Wem kann ich heute helfen?“

Netzwerk stärken: Biete dein Wissen an, teile Ressourcen, unterstütze Kolleg:innen – so wächst nicht nur dein Umfeld, sondern auch deine innere Stabilität. Wer etwa einer Freundin bei einer Bewerbung hilft, spürt selbst die eigene Kompetenz und Relevanz.

Schritt 8: Entfalte dein volles Potenzial

Am Ende geht es nicht um Perfektion, sondern um Entfaltung. Potenzial ist kein fixer Zustand, sondern ein lebenslanger Prozess. Selbstvertrauen ist die Basis, die dich immer wieder mutig neue Schritte wagen lässt.

Roxies Tipps:

Zukunftsbild: Male dir dein „Future Self“ aus – die Version deiner selbst, die frei, mutig und erfüllt lebt.

Schritt-für-Schritt: Frage dich: „Welchen kleinen Schritt kann ich heute tun, um diesem Bild näherzukommen?“

Lebenslernender bleiben: Feiere nicht nur Erfolge, sondern auch das ständige Lernen. Potenzial entfaltet sich, wenn du offen bleibst für Neues.Wer sich zum Beispiel sein „bestes Selbst“ als souveräne Rednerin vorstellt, kann beginnen, eine Rede im kleinen Kreis zu üben. Jeder Schritt bringt dich näher an die Vision.

Fazit

Die Bestseller-Autorin zeigt in „Selbstvertrauen – Erkenne deinen wahren Wert“, dass innerer Halt nicht durch Perfektion, sondern durch Authentizität entsteht. Jeder der acht Schritte ist ein Werkzeugkasten, den Leser:innen sofort nutzen können – von Achtsamkeit im Denken bis hin zu mutigen Handlungen im Alltag. Das Buch soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch konkrete Werkzeuge für den Alltag schenken.

Ein serviceorientierter Ratgeber, der wie eine persönliche Begleiterin auf dem Weg zu einem stabileren, mutigeren Selbst wirkt.Denn Selbstvertrauen ist kein Endpunkt – es ist die tägliche Entscheidung, sich selbst zu vertrauen. Schritt für Schritt.