Sarah Jessica Parker wird mit Ehrenpreis bei Golden Globes ausgezeichnet
© Getty Images

TV-Legende

Sarah Jessica Parker wird mit Ehrenpreis bei Golden Globes ausgezeichnet

Von
14.11.25, 11:20
Teilen

Sarah Jessica Parker wird im Jänner mit dem Carol Burnett Award geehrt: ein Ehrenpreis der Golden Globes für TV-Legenden. 

Große Preis-News für SJP! Die Golden Globes haben bekannt gegeben, dass Sarah Jessica Parker im Jänner mit dem Carol Burnett Award ausgezeichnet wird. Ein Ehrenpreis für Menschen, die das Fernsehen nicht nur geprägt, sondern regelrecht umgekrempelt haben. Und wenn wir an TV-Revolution denken, kommt uns eine gewisse Frau in Tutu und Manolos sofort in den Sinn. 

Sarah Jessica Parker wird mit Ehrenpreis bei Golden Globes ausgezeichnet
© Getty Images

„Warum erst jetzt?“, fragen Sie sich?

Gute Frage. Denn wenn Carrie Bradshaw uns eines gelehrt hat, dann, dass manche Dinge eben später kommen, aber dafür genau richtig. Erst im August lief die dritte und letzte Staffel von „And Just Like That…” über die Bildschirme, der Neuauflage von Sex and the City. Und damit endete ein weiteres Kapitel der Serie, die seit den 90ern New York, Mode, Freundschaft und Dating neu definiert hat. Von dem her: Perfektes Timing für den Ehren-Award. 

Vom Kolumnen-Icon zum Golden-Globe-Dauerbrenner

Die 60-Jährige spielte von 1998 bis 2004 die legendäre Kolumnistin Carrie Bradshaw und gewann bereits sechs Golden Globes dafür. Gemeinsam mit Cynthia Nixon und Kristin Davis kehrte sie 2021 zurück, um das SATC-Universum in die Gegenwart zu holen. Auch wenn nicht jede Episode so polarisierte wie Carries Outfits, eines gilt bis heute: Kaum eine Figur hat Popkultur und TV-Landschaften so geprägt wie sie. 

Sarah Jessica Parker wird mit Ehrenpreis bei Golden Globes ausgezeichnet
© Getty Images

Die Jury ist begeistert und wir auch

Golden-Globe-Präsidentin Helen Hoehne erklärte:

„Sarah Jessica Parkers Karriere verkörpert den Geist des Carol Burnett Award. Ihr bahnbrechender Einfluss auf das Fernsehen und ihr Engagement für Storytelling haben die Popkultur nachhaltig geprägt.“

Können wir so unterschreiben, und zwar mit goldenem Füller und Cosmo in der Hand. 

Sarah Jessica Parker wird mit Ehrenpreis bei Golden Globes ausgezeichnet
© Getty Images
 

Parker erhält die Auszeichnung am 8. Januar, drei Tage vor den regulären Golden Globes, im Rahmen der neuen Golden-Eve-Primetime-Sendung auf CBS. Ein eigener TV-Abend nur für SJP? Carrie würde sagen: „I couldn’t help but wonder… sollte ich mir dafür neue Schuhe kaufen?“ 

Was steckt hinter dem Carol Burnett Award?

Der Preis wird seit 2019 an Persönlichkeiten verliehen, die das Fernsehen auf besondere Weise geprägt haben, auf und abseits des Bildschirms. Frühere Preisträger:innen? 

  • Norman Lear
  • Ellen DeGeneres
  • Ryan Murphy
  • Ted Danson (dieses Jahr) 

Dass Sarah Jessica Parker jetzt in dieser Reihe steht, fühlt sich mehr als richtig an. 

 

Ob auf High Heels durchs nächtliche Manhattan oder mit preisgekröntem Talent durch Jahrzehnte Fernsehgeschichte, SJP hat es verdient.

