× Emotionaler Overkill: So manipulativ ist der Dating-Trend Floodlighting

Sie sitzen beim ersten Date und plötzlich erzählt Ihr Gegenüber von tiefen Kindheitstraumata? Willkommen beim Floodlighting! Was nach emotionaler Offenheit klingt, ist oft ein gefährliches Spiel mit Nähe – und kann Sie massiv überfordern. So erkennen Sie die Dating-Masche.

Beim Online-Dating erwarten viele von uns tiefgründige Gespräche, ehrliche Blicke hinter die Fassade und das gute alte Knistern. Doch was, wenn schon beim ersten Treffen intime Lebensbeichten über Sie hereinbrechen? Willkommen beim Floodlighting – einem Dating-Verhalten, das mehr mit Druck als mit echter Nähe zu tun hat.

Was ist Floodlighting?

© Getty Images ×

Floodlighting beschreibt eine Masche, bei der jemand in der Kennenlernphase zu schnell zu viele sehr persönliche Informationen preisgibt. Oft geht es um psychische Probleme, Kindheitstraumata oder andere sensible Themen – und das gleich beim ersten Drink. Der Begriff stammt von der US-Psychologin Brené Brown und lässt sich sinnbildlich als „emotionales Flutlicht“ verstehen: grell, intensiv, auf einmal alles ausleuchtend – und für das Gegenüber meist schlicht zu viel.

Was auf den ersten Blick nach echter Offenheit aussieht, kann in Wahrheit eine manipulative Strategie sein. Ziel ist oft, Nähe zu erzwingen, Aufmerksamkeit zu bekommen – oder auch, die Reaktion des Gegenübers zu testen.

Warum Floodlighting problematisch ist

Natürlich ist Verletzlichkeit wichtig für jede Beziehung. Aber: Sie braucht eine Basis. Wer sich gerade erst kennengelernt hat, sollte Zeit haben, Vertrauen langsam aufzubauen. Wenn gleich zu Beginn die ganz schweren Geschichten auf den Tisch kommen, kann das das Gegenüber überfordern – oder sogar abschrecken.

Das größte Problem: Floodlighting erzeugt eine Scheinintimität. Es entsteht der Eindruck, man sei sich nah – dabei fehlt eigentlich noch jede Grundlage für echte Verbundenheit.

Und nicht selten fühlt sich das Gegenüber dann moralisch verpflichtet, emotionale Unterstützung zu leisten, obwohl man sich eigentlich noch gar nicht kennt. So wird Nähe nicht aufgebaut, sondern aufgezwungen.

Warum Menschen floodlighten – oft unbewusst

© Getty Images ×

Nicht alle, die Floodlighting betreiben, machen das mit böser Absicht. Dahinter steckt häufig ein starkes Bedürfnis nach schneller Bindung, Angst vor Ablehnung oder einfach fehlendes Feingefühl. Einige Menschen testen so auch unterbewusst: Bleibst du trotzdem? Hältst du das aus? – was das Gegenüber emotional ziemlich in die Enge treiben kann.

So erkennen und reagieren Sie auf Floodlighting

Sie sitzen auf einem Date und plötzlich öffnet sich die emotionale Schleusentür? Dann gilt:

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl: Wenn Sie sich unwohl oder überrollt fühlen, ist das völlig okay. Ihre Gefühle sind berechtigt – auch wenn Ihr Gegenüber betont, „nur ehrlich“ zu sein.

Setzen Sie Grenzen: Sie müssen nichts aushalten, was Ihnen zu viel ist. Ein Satz wie „Ich finde es gut, dass du offen bist – aber ich brauche Zeit, um dich kennenzulernen“ ist völlig legitim.

Sie sind kein Ersatz-Therapeut: Nur weil jemand Sie in seine Probleme einweiht, sind Sie nicht automatisch verantwortlich für emotionale Unterstützung. Bleiben Sie bei sich – und entscheiden Sie, wie viel Nähe Sie wirklich zulassen möchten.

Beobachten Sie, wie viel Raum Sie bekommen: Kommt auch etwas zurück? Oder geht’s nur um die andere Person? Wenn jemand ausschließlich von sich spricht und Ihre Grenzen nicht wahrnimmt, ist das eine rote Flagge.

Floodlighting wirkt auf den ersten Blick vielleicht charmant oder sogar mutig. Doch echte Intimität wächst mit Vertrauen – nicht mit emotionalen Schnellschüssen.