Vollmond am 14. März: Für drei Sternzeichen wird es romantisch

Am 14. März 2025 erwartet uns ein besonders kraftvoller Vollmond, der von einer totalen Mondfinsternis begleitet wird. Das seltene Ereignis verstärkt die kosmischen Energien und schafft für drei Sternzeichen ideale Bedingungen, um ihre Leidenschaft neu zu entfachen.

Das außergewöhnliche Himmelsspektakel am 14. März 2025 verspricht eine ganz besondere Atmosphäre: Um 7:55 Uhr erstrahlt ein intensiver Vollmond am Nachthimmel, doch nur drei Minuten später, um 7:58 Uhr, taucht er in eine totale Mondfinsternis ein. Dabei verwandelt sich der Mond in eine geheimnisvoll leuchtende, tiefrote Kugel – ein faszinierendes Phänomen, das als "Blutmond" bekannt ist. Die rötliche Färbung entsteht, wenn die Erdatmosphäre das Sonnenlicht streut und hauptsächlich die roten Lichtanteile sanft auf den Mond projiziert.

Doch Rot ist an diesem Tag nicht nur die Farbe des Mondes – sondern auch die Farbe der Liebe. Denn die intensiven Energien dieses besonderen Vollmonds wirken sich vor allem auf romantische Verbindungen aus. Für drei Sternzeichen öffnen sich jetzt Türen zu neuen romantischen Chancen, tiefen Gefühlen und leidenschaftlichen Begegnungen. Wer dazugehört, darf sich auf eine magische Zeit freuen!

Diese Sternzeichen erleben im März 2025 eine magische Zeit für die Liebe

Löwe (23. Juli – 23. August)

Der Vollmond verlässt zwar das Sternbild Löwe, doch seine Energie wirkt noch intensiv nach. Löwen sehen sich jetzt nach Leidenschaft und sie erleben einen magischen Anziehungseffekt. Sie können mit neuen Impulsen und schicksalhaften Begegnung rechnen, die das Liebesleben auf den Kopf stellen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Der Vollmond wechselt in das Sternbild Jungfrau – und das spüren die bodenständigen Erdzeichen besonders stark. Die Energie des Blutmondes verstärkt das Bedürfnis nach Nähe. Nach einer längeren Phase der Unentschlossenheit öffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten. Vor allem im beruflichen Umfeld oder durch gemeinsame Projekte könnte sich eine Romanze entwickeln.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Der Vollmond in der Jungfrau wirkt sich auf den Skorpion wie ein Katalysator für tiefgründige Verhältnisse aus. Ihre Sehnsucht lenkt jetzt in eine konkrete Richtung. Skorpionen wird klar, dass sie in Beziehungen keine Kompromisse eingehen wollen und ihre Gefühle werden sich in den kommenden Wochen intensivieren.