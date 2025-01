Beliebtes Reiseziel in Italien richtet "Rote Zone" wegen Kriminalität ein 

Geheimtipps: Diese unbekannten Traumziele in Italien sind nicht überlaufen Italien zählt hierzulande zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen. Doch wer das Dolce Vita in Ruhe genießen will, muss einmal genauer hinsehen, denn die bekannten Touristen-Hotspots sind meist völlig überlaufen.