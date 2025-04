× Überraschend: In dieser europäischen Stadt ist die Taxifahrt am teuersten

In manchen Städten Europas kann eine kurze Taxifahrt schnell zum Luxus-Trip werden. Ein neues Ranking hat ermittelt, in welchen Städten man am tiefsten in die Tasche greifen muss.

Ob Geschäftsreise oder Urlaubstrip – wer durch Europa reist und auf Taxis angewiesen ist, sollte die lokalen Preise vorher checken, um keinen Schock zu erleben. Eine neue Untersuchung des Reiseveranstalters Fit Reisen analysierte rund 70 der größten Städte Europas. Im Fokus standen der Grundpreis, also das, was bereits beim Einsteigen fällig wird, sowie der Kilometerpreis, der sich mit jeder gefahrenen Strecke summiert. Daraus wurde ein einheitlicher Vergleichspreis für eine 10 Kilometer lange Taxifahrt am Tag errechnet.



Hier sind Taxifahrten am teuersten

Platz 1: Amsterdam, Niederlande

Ausgerechnet Amsterdam – bekannt für seine charmanten Grachten, das entspannte Lebensgefühl und eine Vorliebe fürs Fahrrad – ist die europäische Stadt mit den höchsten Taxipreisen und führt die Liste mit einem Preis von 34,65 Euro an. Der Grund dafür liegt unter anderem in den strengen Regulierungen des Taxi-Markts und den vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten. Zudem sind in Amsterdam viele Straßen eng, oft verstopft und für Taxis nicht durchgehend frei befahrbar – was Fahrten länger und teurer macht.

Platz 2: Rotterdam, Niederlande

Auch der zweite Platz geht an die Niederlande: In Rotterdam liegt der Durchschnittspreis für eine 10-Kilometer-Fahrt bei 33,62 Euro. Damit ist Rotterdam kaum günstiger als Amsterdam. Obwohl die Stadt flächenmäßig größer und weniger touristisch überlaufen ist, sind die Preise ähnlich hoch – was erneut auf das niederländische Tarifsystem zurückzuführen ist.

Platz 3: München, Deutschland

Den dritten Platz belegt München – und auch hier heißt es: teuer einsteigen. Mit 32,90 Euro für eine 10-Kilometer-Strecke liegt die bayerische Landeshauptstadt knapp hinter den beiden niederländischen Spitzenreitern. München ist bekannt für seine hohen Mieten, sein gehobenes Preisniveau und ein generell stark reguliertes Taxigewerbe.

Die Top 10 teuersten Städte in Europa zum Taxifahren im Überblick

Amsterdam, Niederlande: 34,65 Euro Rotterdam, Niederlande: 33,62 Euro München, Deutschland: 32,90 Euro Hannover, Deutschland: 32,50 Euro Düsseldorf, Deutschland: 32,00 Euro Bremen, Deutschland: 31,80 Euro Stuttgart, Deutschland: 31,20 Euro London, Vereinigtes Königreich: 31,06 Euro Hamburg, Deutschland: 30,80 Euro Dresden, Deutschland: 30,70 Euro

Große Unterschiede in Europa

Während in Westeuropa oft tief in die Tasche gegriffen werden muss, sieht es in Teilen Südosteuropas ganz anders aus. Wer auf der Suche nach einem echten Taxi-Schnäppchen ist, sollte diese Städte im Auge behalten:

Hier ist die Taxifahrt am günstigsten

Tirana, Albanien: 3,12 Euro Chișinău, Moldau: 4,00 Euro Skopje, Nordmazedonien: 5,68 Euro

Eine Fahrt von 10 Kilometern in Amsterdam ist damit mehr als elfmal so teuer wie in Tirana!