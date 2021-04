Sehnsucht nach Griechenland

Wilde Natur & spektakuläre Aussichten Das Land der wilden Schönheit – so wird Montenegro auch genannt. In den vergangenen Jahren hat sich die kleine Republik an der südöstlichen Adriaküste zum Trend-Reiseziel und Insider-Tipp für Naturliebhaber entwickelt. Die ReiseLust-Redaktion hat die besten Outdoor-Tipps für Sie!