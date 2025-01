× Hier sind starke Nerven gefragt: Die turbulentesten Flugstrecken der Welt

Übertrieben? Airline will Alkoholgrenze einführen Bald könnte es eine neue Regel für Passagiere geben: Wer vor dem Flug zu tief ins Glas schaut, könnte am Gate abgewiesen werden. Eine bekannte Fluggesellschaft zieht die Zügel an und möchte eine Alkoholgrenze einführen – aber wie genau soll das funktionieren?