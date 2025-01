× Österreich ganz vorne dabei: Die mächtigsten Reisepässe - und welche nichts wert sind

Eines in Europa: Diese 10 Länder haben den wenigsten Tourismus Die Welt ist voller faszinierender Orte, doch einige Länder bleiben vom Massentourismus nahezu unberührt. Basierend auf Daten der Weltorganisation für Tourismus sind das die zehn am wenigsten besuchten Länder weltweit, und eines davon ist sogar in Europa.