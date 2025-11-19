Alles zu oe24VIP
0:2 - ÖTV-Team verlor Viertelfinale gegen Italien
© Tiziana FABI / AFP

Tennis-Peitsche

0:2 - ÖTV-Team verlor Viertelfinale gegen Italien

19.11.25, 19:41
Teilen

Der Traum von der Sensation und dem zweiten Einzug unter die besten vier Nationen im Davis Cup ist für Österreichs Team geplatzt - wir verlieren 0:2 gegen Titelverteidiger Italien. 

Vor 10.500 Zuschauern in der SuperTennis-Arena von Bologna unterlag das österreichische Team dem zweifachen Titelverteidiger Italien mit 0:2. Damit ist der Traum vom zweiten Einzug unter die besten vier Nationen nach 1990 geplatzt.

Rodionov vergibt drei Satzbälle

rodionov
© gepa

Jurij Rodionov verlor das erste Einzel gegen Matteo Berrettini nach 105 Minuten mit 3:6, 6:7(4). Der Niederösterreicher hatte im zweiten Satz bei 5:2 geführt und bei 5:4 sogar drei Satzbälle. "Ich muss ganz klar sagen, dass ich mich gut gefühlt habe und einen guten Eindruck von außen gemacht habe", resümierte Rodionov dennoch teilweise zufrieden.

Misolic chancenlos gegen Cobolli

Im zweiten Einzel war Filip Misolic gegen Flavio Cobolli chancenlos und verlor mit 1:6, 3:6. Der Steirer konnte gegen den höher eingestuften Italiener keine ernsthafte Gefahr entwickeln. Damit war das Duell bereits nach zwei Einzeln entschieden.

Lichtprobleme unterbrechen Match

Das Match zwischen Rodionov und Berrettini wurde im zweiten Satz für 20 Minuten unterbrochen. Ein grelles Notfall-Licht schaltete sich ein und ließ sich zunächst nicht abstellen. "Ich bin Profi genug, um das zu ignorieren", zeigte sich Rodionov unbeeindruckt.

Nächste Chance im Februar

Für Österreich ist das Final 8 damit beendet. Kommende Woche erfolgt die Auslosung für die erste Qualifikationsrunde Anfang Februar 2026. Um wieder zum Finalturnier zu gelangen, muss das ÖTV-Team zweimal gewinnen.

