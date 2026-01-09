Alles zu oe24VIP
Absage! Schnee-Chaos bremst Bundesliga-Auftakt aus
Absage! Schnee-Chaos bremst Bundesliga-Auftakt aus

09.01.26, 14:44
Das Schnee-Chaos hat nun auch die Bundesliga erreicht. Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig ist wegen der widrigen Wetterbedingungen abgesagt worden. 

Die Partie hätte um 15.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion stattfinden sollen.

Bereits im Verlauf des Freitagvormittags hatte sich abgezeichnet, dass eine Austragung kaum möglich sein würde. Schon am Donnerstag war in Hamburg kräftig Schnee gefallen, in der Nacht und am Freitagmorgen verschärfte Sturmtief „Elli“ die Lage weiter. Rund um das Millerntor-Stadion kam es zu starken Schneeverwehungen, die Situation spitzte sich zunehmend zu.

Ab 10 Uhr fanden erste Platzbegehungen statt. Zwar wäre der Rasen selbst voraussichtlich spielfähig gewesen, doch die Zuwege rund um das Stadion sowie die Zuschauerbereiche hätten nicht rechtzeitig ausreichend geräumt werden können. Hinzu kamen nicht kalkulierbare Gefahren durch Schnee- und Eislasten auf den Stadiondächern. Vor allem für die Anreise der Fans und den Aufenthalt im Stadion hätte ein erhebliches Sicherheitsrisiko bestanden.

Leipzig muss daheim bleiben

Auch für RB Leipzig war eine frühzeitige Entscheidung wichtig. Nach der für den Nachmittag angesetzten Pressekonferenz mit Trainer Ole Werner hätte die Mannschaft zum Flughafen aufbrechen sollen. Diese Reise ist nun hinfällig.

Am Freitag um 14 Uhr bestätigte der FC St. Pauli die Absage offiziell. In einer Mitteilung erklärte der Klub: „Aufgrund der gegenwärtigen Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und Schneeverwehungen ist die Sicherheit der Versammlungsstätte und die sichere Durchführung der Veranstaltung unter Einhaltung aller Betriebsvorschriften nicht gewährleistet.“ Das Stadion sei daher in Absprache mit der Stadion-Betriebsgesellschaft per Präsidiumsbeschluss gesperrt worden. Die Sicherheit von Zuschauern, Teams, Offiziellen sowie aller Anreisenden und Dienstleister habe oberste Priorität.

RB Leipzig teilte mit, dass die Deutsche Fußball Liga zeitnah einen Nachholtermin für die Partie des 16. Spieltags festlegen werde. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, eine Rückgabe ist bis fünf Tage vor dem neuen Spieltermin möglich. Rund 2000 Leipziger Fans hatten sich Karten für das Auswärtsspiel in Hamburg gesichert.

