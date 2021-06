Ist die Entscheidung schon gefallen? Marko Arnautovic wird auf der offiziellen UEFA-Homepage schon als gesperrt geführt.

Die 90. Minute am Sonntagabend bei unserem EM-Auftakt in Bukarest gegen Nordmazedonien - 3:1, wir haben unseren ersten Sieg bei einer Europameisterschaft! Alles könnte so schön sein. Wenn Torschütze Marko Arnautovic zum Jubeln abgedreht wäre, keine Schimpfwörter in Richtung Gegenspieler Ezgjan Alioski losgelassen hätte. Laut serbischen Medien soll Arnautovic "Ich f**** deine albanische Mutter" gerufen haben. ÖFB-Kapitän David Alaba rannte zu Arnie, hielt ihm den Mund zu - doch es war zu spät.

Arnautovic geht es nun an den Kragen: Bei rassistischen Äußerungen kennt die UEFA in der Regel keine Gnade. Auf der offiziellen Website wird er schon als "gesperrt" geführt. Eine offizielle Bestätigung wird in den kommenden Minuten erwartet.

© Screenshot/uefa.com ×

Für das ÖFB-Team und Trainer Franco Foda wäre eine Sperre besonders bitter. Gegen die Niederlande am Donnerstag wäre Arnautovic sicherlich eine wichtige Stütze gewesen.