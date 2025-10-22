Alles zu oe24VIP
Rapid-Star Claudy Mbuyi.
© APA

Muskel-Verletzung: Nächster Rapid-Stürmer fällt aus

22.10.25, 12:36
Am Wochenende erst einen Elfmeter verschossen, kommt es für Claudy Mbuyi nun noch dicker. Der Stürmer fehlt Rapid in den nächsten Spielen.

Gegen den LASK spielte der 26-Jährige sogar noch durch, sein verschossener Elfmeter in der 96. Minute wäre wohl ohnehin nur Ergebniskosmetik gewesen, immerhin gewannen die Linzer schlussendlich mit 2:0.

Wie Rapid nun bekannt gibt, wird der Franzose "die nächsten Spiele" wegen muskulären Problemen verpassen. Einen genaueren Zeitrahmen nannten sie nicht.

Mbuyi ist aktuell der beste Torschütze der Grün-Weißen mit sechs Treffern, auch seine drei Vorlagen sind der Topwert.

