Muskel-Verletzung: Nächster Rapid-Stürmer fällt aus

Am Wochenende erst einen Elfmeter verschossen, kommt es für Claudy Mbuyi nun noch dicker. Der Stürmer fehlt Rapid in den nächsten Spielen.

Gegen den LASK spielte der 26-Jährige sogar noch durch, sein verschossener Elfmeter in der 96. Minute wäre wohl ohnehin nur Ergebniskosmetik gewesen, immerhin gewannen die Linzer schlussendlich mit 2:0.

Wie Rapid nun bekannt gibt, wird der Franzose "die nächsten Spiele" wegen muskulären Problemen verpassen. Einen genaueren Zeitrahmen nannten sie nicht.

Mbuyi ist aktuell der beste Torschütze der Grün-Weißen mit sechs Treffern, auch seine drei Vorlagen sind der Topwert.