Bundesliga-Legende: "Wer weiß, wie lange ich noch leben werde"

Ex-Bundesliga-Star Ivan Klasnic (45) spricht in der ARD-Dokumentation „Hirschhausen und der Schmerz“ offen über seine schwere Nierenerkrankung.

Mit Werder Bremen wurde er Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger – später wurde er zum ersten Profifußballer, der eine Spenderniere erhielt. Während seiner aktiven Karriere erhielt Klasnic Schmerzmittel wie „Voltaren und Diclofenac“. „Es ist schwer, die wegzulassen, um Leistung zu bringen. Ich glaube, dass kein professioneller Sport ohne Schmerzmittel gemacht werden kann“, so Klasnic.

Diese Schmerzbehandlung verschlimmerte vermutlich seine bereits bestehende, aber unzureichend diagnostizierte Nierenerkrankung. 2007 unterzog sich Klasnic einer Nierentransplantation. Heute lebt er mit seiner dritten Spenderniere. Er äußert auch Gefühle von Wut und Unverständnis: „Natürlich bin ich wütend. Was ich durchgemacht habe, wünsche ich nicht jedem.“

© Getty

Rechtsstreit

„Jedes Geld, was du bekommen hast, wird dir deine Gesundheit nicht wieder zurückbringen“, so Klasnic in der Doku. „Wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Man muss dankbar sein – auch wenn ich krank bin und Tabletten nehmen muss – dass man dieses Leben noch leben kann.“

© Getty

Klasnic verklagte 2008 Werder Bremen, da er dem Verein vorwarf, seine Nierenerkrankung nicht erkannt und ihn falsch medizinisch behandelt zu haben. Der Fall wurde später durch einen Vergleich beigelegt; Klasnic erhielt rund 4,5 Millionen Euro Schadensersatz.