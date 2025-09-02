Bayern-Legende Uli Hoeneß schießt gegen den Transfer-Sommer

Bei der DFB-Gala äußerte sich FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) sehr kritisch über die gerade abgelaufene Transferperiode.

Der vergangene Transfersommer war für den FC Bayern ein Albtraum. Viele Wunschkandidaten sagten den Münchnern ab und wechselten lieber zu der internationalen Konkurrenz.

Vor allem Uli Hoeneß wurde einige Male enttäuscht. Während der DFB-Gala in Berlin wurde Bayerns Ehrenpräsident für sein Lebenswerk ausgezeichnet und kritisierte dabei die abgelaufene Transferperiode. Er meint: "Ich bin fassungslos, was in den vergangenen sechs bis acht Wochen im internationalen Fußball los war."

"Sind die völlig bekloppt?"

Hoeneß bezeichnet die hohen Transfersummen als "völlig Gaga" und sagte: "Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?" Dabei appellierte er an die Vertreter der anderen Klubs: "Wir im deutschen Fußball müssen einen eigenen Weg gehen. Ich bitte alle hier im Raum, das Geld, das alles verdirbt, niemals anzunehmen."