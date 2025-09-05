Chaos beim FC Bayern: Neue Vorwürfe gegen Max Eberl

Die Kritik gegen Max Eberl ist nach diesem Transfersommer lauter geworden. So laut sogar, dass er über einen Rücktritt nachdenkt. Jetzt gibt es sogar neue Vorwürfe.

Die Zukunft von Max Eberl bei den Bayern bleibt weiterhin offen. Bayerns Sportvorstand erweckt bei einigen Leuten den Eindruck, dass er über einen Rücktritt nachdenken würde. Von diesen Gerüchten will der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen nichts wissen.

Trotzdem sind die Verantwortlichen beim FC Bayern nicht ganz zufrieden mit Max Eberls Arbeit. Laut "Sport 1" soll es Phasen geben, in denen er "nicht erreichbar" sei. Hinzu kommt, dass Eberl sich manchmal digital zu Gesprächen dazuschaltet, obwohl seine persönliche Anwesenheit erwartet wurde.

Nachfolger schon vorbereitet

Vor allem Uli Hoeneß, Aufsichtsratsmitglied, sieht ungern Homeoffice. Dieses Thema sorgte schon bei Oliver Kahn für Streitereien. Für einen möglichen Rücktritt bereiten sich die Münchener schon vor. Laut Medienberichten sollte der derzeitige Sportdirektor Christoph Freund diese Rolle übernehmen.