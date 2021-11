Der Coronavirus lässt die Bayern nicht zur Ruhe kommen: Jetzt hat sich neben Stürmer-Star Eric Maxim Choupo-Moting auch noch Joshua Kimmich mit Corona infiziert.

Das Coronavirus hat beim FC Bayern München schon wieder zugeschlagen und das sogar doppelt. Neben Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist laut "Bild"-Informationen jetzt auch noch Joshua Kimmich positiv getestet worden. Kimmich saß bereits in häuslicher Quarantäne, weil er als Ungeimpfter Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Jetzt ist er selbst positiv getestet worden. Eine offizielle Bestätigung seitens des Veriens steht jedoch noch aus.

Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2021

Auch Choupo-Moting war vor der Bekanntgabe der Infektion bereits in Quarantäne, weil er am vergangenen Sonntag wie vier weitere Münchner Profis als Kontaktperson eines infizierten Bayern-Mitarbeiters identifiziert worden war. Darum hatte der Angreifer am Dienstagabend beim Champions-League-Sieg in Kiew gefehlt.

Impfdiskussion um Kimmich

Seitdem enthüllt wurde, dass Kimmich noch ungeimpft ist, läuft eine rege Impfdiskussion rund um den Bayern-Star.

Danach hatte er einem „Sky“-Interview erklärt, warum: „Weil ich einfach für mich warten will, was Langzeitstudien angeht. Trotzdem bin ich mir meiner Verantwortung bewusst. Ich halte mich natürlich an die Hygienemaßnahmen. Es ist auch so, dass wir ungeimpften Spieler im Verein alle zwei, drei Tage getestet werden.“