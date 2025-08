Erfolgreicher Einstand von Trainer Muslic auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat seinem neuen Trainer Miron Muslic ein siegreiches Pflichtspieldebüt beschert.

Die Mannschaft des 42-jährigen Österreichers gewann am Freitag die Saison-Auftaktpartie in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC vor 62.000 Zuschauern 2:1 (2:0).

Im 101. Duell der beiden Traditionsclubs brachten Moussa Sylla (16.) und Nikola Katic (23.) Schalke in einer starken ersten Hälfte 2:0 in Führung. Den Gästen aus Berlin gelang erst in der 89. Minute durch Sebastian Grönning der Anschlusstreffer.