Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arne Slot
© Getty

Mega-Krise

FC Liverpool: Entscheidung um Arne Slot gefallen

01.11.25, 08:59
Teilen

Der englische Meister hat 6 der letzten 7 Spiele verloren 

Der FC Liverpool steckt in der Mega-Krise. Obwohl der englische Meister im Sommer 483 Millionen Euro für Neuzugänge ausgab, hat man sechs der letzten sieben Pflichtspiele verloren. Trauriger Höhepunkt: Am Mittwoch wurden die Reds von Oliver Glasners Crystal Palace im heimischen Anfield mit 0:3 regelrecht vorgeführt.

Bei den Fans wächst die Kritik an Arne Slot. Der holländische Meistertrainer wirkt zunehmend ratlos und irritierte zuletzt auch mit seinen Aufstellungen. Einige Fans sehnen sich daher schon nach einem Comeback von Jürgen Klopp.

Slot sitzt (noch) fest im Sattel

Auch in den Medien wurde bereits über eine Ablöse spekuliert und etwa auch Glasner mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat Slot aber noch das volle Vertrauen der Vereinsbosse – ein baldiger Trainerwechsel bei den Reds scheint ausgeschlossen. Sollte Liverpool das Ruder in den kommenden Spielen aber nicht herumreißen, dann könnte es für alle Beteiligten ungemütlich werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden