FC Liverpool: Entscheidung um Arne Slot gefallen

Der englische Meister hat 6 der letzten 7 Spiele verloren

Der FC Liverpool steckt in der Mega-Krise. Obwohl der englische Meister im Sommer 483 Millionen Euro für Neuzugänge ausgab, hat man sechs der letzten sieben Pflichtspiele verloren. Trauriger Höhepunkt: Am Mittwoch wurden die Reds von Oliver Glasners Crystal Palace im heimischen Anfield mit 0:3 regelrecht vorgeführt.

Bei den Fans wächst die Kritik an Arne Slot. Der holländische Meistertrainer wirkt zunehmend ratlos und irritierte zuletzt auch mit seinen Aufstellungen. Einige Fans sehnen sich daher schon nach einem Comeback von Jürgen Klopp.

Slot sitzt (noch) fest im Sattel

Auch in den Medien wurde bereits über eine Ablöse spekuliert und etwa auch Glasner mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat Slot aber noch das volle Vertrauen der Vereinsbosse – ein baldiger Trainerwechsel bei den Reds scheint ausgeschlossen. Sollte Liverpool das Ruder in den kommenden Spielen aber nicht herumreißen, dann könnte es für alle Beteiligten ungemütlich werden.