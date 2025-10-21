Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Extrem selten

Haaland fährt mit diesem 288.000-Euro-Schlitten zum Training

21.10.25, 11:55
Teilen

Erling Haaland hat einige schnelle Autos in seiner Garage. Jetzt hat er einen seiner neuesten Wagen präsentiert.

Diese Saison hat sehr gut für Erling Haaland (25) begonnen. Der Manchester-City-Stürmer traf in zehn Spielen 14 Mal. Nicht nur auf dem Platz fällt der Norweger auf, sondern auch abseits des Rasens.

Der Stürmer fuhr auf das Trainingsgelände der "Sky Blues" mit einem Lamborghini Huracán Sterrato. Das mattgrüne Auto gibt es nur in 1499 Exemplaren und kostet 288.000 Euro!

Außergewöhnliches Auto

Der Sportwagen wurde für unbefestigte Straßen gebaut. Der Lamborghini Huracán Sterrato hat ungewohnte Extras für ein exotisches Auto. Es besitzt Zusatzscheinwerfer und Dachreling.

Lamborghini Huracán Sterrato
© Lamborghini

Trotzdem ist der Lambo nicht schwach. Der Sportwagen hat einen V10-Motor mit 610 PS und erreicht einen Top-Speed von 260 km/h. 100 km/h erreicht der Offroad-Bolide in 3,4 Sekunden. Lamborghini beschreibt das besondere Auto auf ihrer Webseite: "Der Huracán Sterrato hat einen abenteuerlichen Geist, der einen vom ersten Augenblick an fasziniert."

Teure Sammlung

Neben dem Lamborghini Huracán Sterrato hat sich Haaland vor kurzem den Bugatti Tourbillon mit 1800 PS im Wert von 4 Millionen Euro gekauft. Damit erweitert der Ex-Salzburger seinen Fuhrpark mit exotischen Sportwagen. In seiner Garage stehen ein Ferrari Monza SP2, ein Rolls-Royce Cullinan, ein Range Rover Sport, ein Porsche 911 GT3 RS und ein Audi RS6 Avant Quattro.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

© Hersteller

Haaland kann sich auch diese Sammlung leisten. Dank seines bis 2034 laufenden Vertrags bei Manchester City verdient der Norweger laut "Sun" 500.000 Pfund (etwa 592.000 Euro) pro Woche.

