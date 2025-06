Jetzt doch: Glasner-Klub darf in der Europa League spielen

Der langjährige Besitzer John Textor hat seine Anteile an dem FA-Cup-Sieger Crystal Palace abgegeben. Dadurch sollte die Europa-League-Teilnahme des Glasner-Klubs gesichert sein.

Crystal Palace hat einen neuen Miteigentümer. Am Montag verkündete der Verein, dass Robert Wood Johnson einen rechtsverbindlichen Vertrag zum Kauf der Anteile der "Eagle Football Holdings" unterzeichnet hat.

Es fehlt derzeit noch die Genehmigung von der Premier League und der Women's Super League. Nach Angaben von Palace sollte es hierbei "keine Probleme" geben. Der Klub hieß den neuen Miteigentümer als Partner und Direktor auf seiner Website willkommen.

220 Millionen kostet der Verkauf

Der US-amerikanische Geschäftsmann Johnson hat auch Anteile an dem American-Football-Franchise New York Jets. Bei Palace löst er John Textor ab. In den letzten vier Jahren war dieser mit 43 Prozent Mehrheitseigentümer bei dem Premier-League-Team.

Laut britischen Medien wird Johnson umgerechnet 220 Millionen Euro zahlen. Er wird neben Steve Parish, Joshua Harris und David Blitzer je 25 Prozent der Stimmanteile haben.

UEFA-Regularie erzwang den Verkauf

Durch den Besitzerwechsel ist eine Teilnahme an der Europa League gesichert. Zuvor war der ehemalige Miteigentümer Textor das Problem. Er ist der Eigentümer des französischen Klubs Olympique Lyon, welcher ebenfalls kommende Saison an der Europa League teilnehmen wird.

Durch eine UEFA-Regularie drohte Palace der Ausschluss aus der Europa League. Der europäische Dachverband verbietet die Teilnahme von Klubs, welche unter demselben Investor stehen.