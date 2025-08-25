Liverpool-Wahnsinn! Coach Slot verpasst Tor, 16-Jähriger rettet Sieg

Englands Meister FC Liverpool gastierte am Montagabend zum "Isak-Derby" bei Newcastle United. Dabei verpasste Arne Slot ein Tor seiner Mannschaft und sorgte damit für Lacher.

Es ist eine der unendlichen Transfer-Geschichten des Sommers. Alexander Isak will von Newcastle zum FC Liverpool, doch die Magpies lassen ihren Star-Stürmer nicht gehen. Der wiederum streikt und möchte den Abgang erzwingen. Umso mehr Brisanz war im Gipfeltreffen der Premier League am zweiten Spieltag.

Ryan Gravenberch brachte den Titelverteidiger ordnungsgemäß in der ersten Halbzeit in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel wurde es kurz hitzig, als Newcastle-Star Gordon die rote Karte sah. Doch es ging mit der knappen Führung für die Reds in die Kabine. Dort dürfte Erfolgscoach Arne Slot eine intensive Ansprache gehalten haben.

Viel zu schnell: Slot verpasst Tor

Denn der Meistermacher war beim Wiederanpfiff noch nicht auf seinem Platz und das rächte sich. Als Hugo Ekitike nach 21 Sekunden von Cody Gakpo perfekt in Stellung gebracht wurde und der Franzose die mitgereisten Liverpool-Fans zum zweiten Mal an diesem Abend jubeln ließ, war der Chef noch in den Katakomben des St. James' Park von Newcastle.

Die Kameras schwenkten sofort auf die Trainerbank und sahen nur, wie der Niederländer den Jubel hörte und noch auf den Platz laufen wollte. Doch da war es schon zu spät, weil sein Team zu schnell für den eigenen Trainer war und auf 2:0 erhöhte.

16-Jähriger Debütant rettet Sieg

© Getty

Dann sah Slot aber fast, dass man in Überzahl das Spiel noch aus der Hand gab. Newcastle konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Doch in der 100. Minute trug sich Rio Ngumoha in die Geschichtsbücher ein. Der 16-jährige Angreifer feierte in der 90. Minute sein Premier-League-Debüt und nur 10 Minuten später netzte er nach einer traumhaften Kombination ein und rettete für Liverpool den Sieg in letzter Minute.

Damit schafft es die Slot-Truppe auch im zweiten Spiel, einen Punktverlust zu vermeiden und bleibt weiter ohne Punktverlust.